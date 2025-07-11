Евгений Кот и Наталья Татаринцева покрестили дочь в особенный день (фото)

Женя Кот с женой покрестили дочь — трогательные фото таинства
Хореограф Евгений Кот и его жена, танцовщица Наталья Татаринцева, окрестили дочь Лелю. Церемония таинства состоялась в первый день рождения девочки.
Фотографиями Наталья поделилась в своем Teleram-канале.
Татаринцева и Кот покрестили дочь
10 июля девочка праздновала свой первый день рождения. В этот особый день звездные родители решили провести обряд крещения дочери. Поэтому отныне эта дата стала иметь еще более символическое значение для семьи.
На церемонии семья появилась в сдержанных и элегантных образах с этническими мотивами. Наталья надела белое платье-вышиванку, а Евгений - серые брюки и белую вышитую рубашку. Дочь пары также была одета в нежное белое платье.
"Таинство крещения. Семейный момент, который навсегда в сердце", — подписала трогательные кадры Наталья.
Ранее Виктория Бекхэм умилила кадрами с дочкой в особенный для нее день.
А также Анастасия Цимбалару показала, как встретила день рождения прямо на улице.
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