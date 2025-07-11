Евгений Кот и Наталья Татаринцева покрестили дочь в особенный день (фото)

Евгений Кот и Наталья Татаринцева с дочкой. Фото: instagram.com/tatarintseva.kot

Хореограф Евгений Кот и его жена, танцовщица Наталья Татаринцева, окрестили дочь Лелю. Церемония таинства состоялась в первый день рождения девочки.

Фотографиями Наталья поделилась в своем Teleram-канале.

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10 июля девочка праздновала свой первый день рождения. В этот особый день звездные родители решили провести обряд крещения дочери. Поэтому отныне эта дата стала иметь еще более символическое значение для семьи.

Евгений Кот и Наталья Татаринцева с дочкой Лелей. Фото: Telegram-канал Натальи Татаринцевой

На церемонии семья появилась в сдержанных и элегантных образах с этническими мотивами. Наталья надела белое платье-вышиванку, а Евгений - серые брюки и белую вышитую рубашку. Дочь пары также была одета в нежное белое платье.

Евгений Кот с дочкой. Фото: Telegram-канал Натальи Татаринцевой

"Таинство крещения. Семейный момент, который навсегда в сердце", — подписала трогательные кадры Наталья.

Наталья Татаринцева и Евгений Кот. Фото: Telegram-канал Натальи Татаринцевой

Ранее Виктория Бекхэм умилила кадрами с дочкой в особенный для нее день.

А также Анастасия Цимбалару показала, как встретила день рождения прямо на улице.