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Главная arrow Шоу-бизнес arrow Известная украинская актриса разошлась с женихом-россиянином arrow

Известная украинская актриса разошлась с женихом-россиянином

12 июля 2025 10:36
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор
Екатерина Кузнецова бросила российского бизнесмена и сбежала в Барселону (фото)
Екатерина Кузнецова и Максим Аплин. Фото: instagram.com/katykino
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор

Украинская актриса Екатерина Кузнецова сообщила о серьезных изменениях в личной жизни. Звезда сериала "Любовь и пламя" рассталась со своим бойфрендом-россиянином Максимом Аплиным и переезжает из Тенерифе.

Неожиданным известием актриса поделилась в Instagram.

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Актриса обратилась к своим поклонникам в соцсети и сообщила, что они с любимым больше не вместе.

"Мы с Максом больше не вместе. Было классно. Со словами большой благодарности и, конечно, с уважением иду в новый этап своей жизни. В этап новых встреч с собой и миром. Не знаю, что готовит мне Вселенная, но уже чувствую, что это будет интересно", — написала Екатерина.

Катерина Кузнєцова та Максим Аплін розійшлися - фото
Максим Аплин и Екатерина Кузнецова. Фото: instagram.com/katykino

Кроме того, звезда решила переехать. Вместе с Аплиным она время от времени жила на острове Тенерифе, но теперь хочет поселиться в Барселоне. Екатерина не планирует покидать Киев навсегда, а лишь хочет иметь место для отдыха и перезагрузки.

"Я переезжаю в Барселону (конечно, не на постоянную основу, просто мне важно иметь место, куда я могу ездить и восстанавливаться), а так меня много чего нового ждет в Киеве моем родном. Так что, прекрасные мои, кто в Барсе, скоро обнимемся, а с кем незнакома, обязательно познакомимся. Но о Тенерифе еще будет много сообщений и слов... Особый остров для меня", — написала Кузнецова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kate Kuznetsova (@katykino)

Напомним, отношения актрисы и бизнесмена начались в 2017 году. В апреле 2021 года мужчина сделал Екатерине предложение. До полномасштабной войны пара жила в России, однако в феврале 2022 года переехала в Испанию. Аплин поддержал Украину и даже планировал отказаться от российского гражданства.

Ранее Даша Квиткова рассекретила, какие отношения у нового бойфренда с ее сыном от Добрынина.

А также Евгений Кот с женой покрестили годовалую дочь.

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00:02 Как КГГА "легализует" веревочные аттракционы — наше расследование

12 июля

23:58 В "Охматдете" под атакой детям пересадили органы 4-летнего донора

23:30 В Харькове задержка поездов — Укрзализныця назвала причины

23:30 РФ нанесла массированный дроновый удар по Сумщине — последствия

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