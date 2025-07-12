Зірка "Ексів" Альона Чарінцева шокувала подробицями, як зробила аборт у 18 років

Альона Чарінцева. Фото: кадр з відео

Українська блогерка Альона Чарінцева розповіла про складний період у своєму житті. Переможниця шоу "Екси" пригадала, як у 18 років їй довелося наважитися на переривання вагітності.

Про це блогерка розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Незапланована вагітність трапилася у блогерки, коли їй було 18 років. Тоді Альона разом із тодішнім коханим, який був на 12 років старший за неї, приїхала на заробітки до Польщі.

"Ми приїхали на завод, жили в жахливих умовах. І тут мене затримка, а я взагалі нічого не знала про це. У мене вже навіть почався токсикоз, бо це був 5-6 тиждень. Я прийшла до лікаря, мені зробили УЗД, а я вагітна", — загадала блогерка.

За словами Альони, рішення перервати вагітність вона прийняла одразу, адже не хотіла, аби дитина жила у поганих умовах та не мала впевненості у стосунках зі своїм тодішнім обранцем.

"У мене не було нічого окрім думок, що я дитину у ці умови пускати не буду. Від хлопця у мене не було жодної стабільності, жодної впевненості, що він нас забезпечить. Від нього емоцій було нуль. Я їхала до Львова на останніх силах. Мені було дуже погано. Мене взагалі не гризла совість, бо я взагалі не хотіла пускати дитину в бідність. І мені не було погано від того, що я роблю" — розповіла Чарінцева.

Зараз блогерка щаслива у нових стосунках та виховує сина Амірана. Окрім того, пара чекає на появу другої дитини.

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