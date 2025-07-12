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Костянтин Грубич довів до сліз спогадами про покійну доньку

12 липня 2025 11:28
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор
Костянтин Грубич розчулив фото з покійною донькою — як вона загинула
Костянтин Грубич. Фото: instagram.com/kostya_hrubych
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор

Український телеведучий Костянтин Грубич поділився спогадами про свою покійну доньку Ольгу. 11 років тому дівчина загинула за трагічних обставин.

Пам'ятною світлиною з дочкою ведучий поділився в Instagram.

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12 липня в родина телеведучого трагічна дата, адже саме цього дня 11 років тому загинула його донька Ольга. У роковини смерті дівчини Костянтин поділився архівною чорно-білою світлиною, на якій показав, якою вона була за життя.

"Вже 11 років без Олі. Безмежна", — підписав фото ведучий.

Донька Костянтина Грубича, яка загинула - фото
Донька ведучого Ольга. Фото: instagram.com/kostya_hrubych

Життя дівчини обірвалося у липні 2014 року. 17-річну Ольгу збив автомобіль. Донька ведучого отримала важкі черепно-мозкові травми та провела у комі два тижні. Попри зусилля лікарів, на жаль, врятувати її життя не вдалося. Водія, який скоїв смертельне ДТП, правоохоронці так і не знайшли. У лютому 2025 року доньці шоумена мало виповнитися 27.

Нагадаємо, українські зірки вшанували пам'ять Ігоря Поклада, який пішов з життя 9 липня.

А також стало відомо про смерть зірки серіалу "Усі жінки — відьми".

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