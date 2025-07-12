Константин Грубич тронул фото с покойной дочерью — как она погибла

Константин Грубич. Фото: instagram.com/kostya_hrubych

Украинский телеведущий Константин Грубич поделился воспоминаниями о своей покойной дочери Ольге. 11 лет назад девушка погибла при трагических обстоятельствах.

Памятной фотографией с дочерью ведущий поделился в Instagram.

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12 июля в семья телеведущего трагическая дата, ведь именно в этот день 11 лет назад погибла его дочь Ольга. В годовщину смерти девушки Константин поделился архивной черно-белой фотографией, на которой показал, какой она была при жизни.

"Уже 11 лет без Оли. Безграничная", — подписал фото ведущий.

Дочь ведущего Ольга. Фото: instagram.com/kostya_hrubych

Жизнь девушки оборвалась в июле 2014 года. 17-летнюю Ольгу сбил автомобиль. Дочь ведущего получила тяжелые черепно-мозговые травмы и провела в коме две недели. Несмотря на усилия врачей, к сожалению, спасти ее жизнь не удалось. Водителя, который совершил смертельное ДТП, правоохранители так и не нашли. В феврале 2025 года дочери шоумена должно было исполниться 27.

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