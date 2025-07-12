Звезда "Эксов" Алена Чаринцева шокировала подробностями, как сделала аборт в 18 лет

Алена Чаринцева. Фото: кадр из видео

Украинский блогер Алена Чаринцева рассказала о сложном периоде в своей жизни. Победительница шоу "Эксы" вспомнила, как в 18 лет ей пришлось решиться на прерывание беременности.

Об этом блогерша рассказала в интервью Славе Демину.

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Незапланированная беременность случилась у блогера, когда ей было 18 лет. Тогда Алена вместе с тогдашним возлюбленным, который был на 12 лет старше ее, приехала на заработки в Польшу.

"Мы приехали на завод, жили в ужасных условиях. И тут меня задержка, а я вообще ничего не знала об этом. У меня уже даже начался токсикоз, потому что это была 5-6 неделя. Я пришла к врачу, мне сделали УЗИ, а я беременна", — загадала блогерша.

По словам Алены, решение прервать беременность она приняла сразу, ведь не хотела, чтобы ребенок жил в плохих условиях и не имела уверенности в отношениях со своим тогдашним избранником.

"У меня не было ничего кроме мыслей, что я ребенка в эти условия пускать не буду. От парня у меня не было никакой стабильности, никакой уверенности, что он нас обеспечит. От него эмоций было ноль. Я ехала во Львов на последних силах. Мне было очень плохо. Меня вообще не грызла совесть, потому что я вообще не хотела пускать ребенка в бедность. И мне не было плохо от того, что я делаю ", — рассказала Чаринцева.

Сейчас блогерша счастлива в новых отношениях и воспитывает сына Амирана. Кроме того, пара ждет появления второго ребенка.

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