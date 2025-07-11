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Анна Кошмал замилувала кадрами з підрослою донечкою на відпочинку

11 липня 2025 15:06
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор
Анна Кошмал показала підрослу донечку — у дівчинки особливий день (фото)
Анна Кошмал з донькою. Фото: instagram.com/smorkovkina
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор

Українська акторка Анна Кошмал разом із дітьми насолоджується відпочинком за кордоном. На момент відпустки також припало особливе сімейне свято — донечці зірки виповнилося 4 місяці.

Милими фото з дівчинкою акторка поділилася в Instagram.

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Анна Кошмал показала підрослу доньку

Сьогодні, 11 липня, доньці акторки виповнилося чотири місяці. У цей особливий день зіркова мама привітала дівчинку зі святом та показала, як вони проводять час на відпочинку.

Маленька Софія залюбки лежить на шезлонгу у затінку та навіть плавала із мамою у басейні.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anna Koshmal (@smorkovkina)

До того ж, Анна похизувалася ще одним досягненням малечі — у неї виліз перший зубчик.

"Софійці 4 місяці. Часу не гає, вже побувала в Греції і виростила цілий зуб. Безмежна любов для нашої сім'ї", — поділилася акторка.

Нагадаємо, Євген Кот та Наталія Татарінцева похрестили однорічну доньку та показали зворушливі фото з таїнства.

А також Вікторія Бекхем ніжно привітала доньку з 14-річчям і показала небачені кадри з нею.

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09:02 Наслідки російського удару по Чернівцях — в ОВА показали фото

08:45 ВПО оновили правила отримання пенсії — що змінилося

Пошкоджені будинки й авто — фото наслідків обстрілу Львова - 80x80

Пошкоджені будинки й авто — фото наслідків обстрілу Львова

08:42 Маршрут дронів та ракет цієї ночі — в мережі показали карту

08:29 У відпустку за кордон — чи мають таке право заброньовані українці

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