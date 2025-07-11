Анна Кошмал показала підрослу донечку — у дівчинки особливий день (фото)

Анна Кошмал з донькою. Фото: instagram.com/smorkovkina

Українська акторка Анна Кошмал разом із дітьми насолоджується відпочинком за кордоном. На момент відпустки також припало особливе сімейне свято — донечці зірки виповнилося 4 місяці.

Милими фото з дівчинкою акторка поділилася в Instagram.

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Сьогодні, 11 липня, доньці акторки виповнилося чотири місяці. У цей особливий день зіркова мама привітала дівчинку зі святом та показала, як вони проводять час на відпочинку.

Маленька Софія залюбки лежить на шезлонгу у затінку та навіть плавала із мамою у басейні.

До того ж, Анна похизувалася ще одним досягненням малечі — у неї виліз перший зубчик.

"Софійці 4 місяці. Часу не гає, вже побувала в Греції і виростила цілий зуб. Безмежна любов для нашої сім'ї", — поділилася акторка.

Нагадаємо, Євген Кот та Наталія Татарінцева похрестили однорічну доньку та показали зворушливі фото з таїнства.

А також Вікторія Бекхем ніжно привітала доньку з 14-річчям і показала небачені кадри з нею.