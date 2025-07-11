Анна Кошмал показала подросшую дочь — у девочки особенный день (фото)

Анна Кошмал с дочкой. Фото: instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса Анна Кошмал вместе с детьми наслаждается отдыхом за границей. На момент отпуска также пришелся особый семейный праздник — дочери звезды исполнилось 4 месяца.

Милыми фото с девочкой актриса поделилась в Instagram.

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Сегодня, 11 июля, дочке актрисы исполнилось четыре месяца. В этот особый день звездная мама поздравила девочку с праздником и показала, как они проводят время на отдыхе.

Маленькая София охотно лежит на шезлонге в тени и даже плавала с мамой в бассейне.

К тому же, Анна похвасталась еще одним достижением малышки — у нее вылез первый зубчик.

"Софийке 4 месяца. Времени не теряет, уже побывала в Греции и вырастила целый зуб. Безграничная любовь для нашей семьи", — поделилась актриса.

Напомним, Евгений Кот и Наталья Татаринцева покрестили годовалую дочь и показали трогательные фото с таинства.

А также Виктория Бекхэм нежно поздравила дочь с 14-летием и показала невиданные кадры с ней.