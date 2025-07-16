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Українці запалюватимуть на фестивалі Вайкуле у Юрмалі — хто буде

16 липня 2025 11:29
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор
Фестиваль Лайми Вайкуле у Юрмалі — хто з українських зірок буде
Фестиваль Лайми Вайкуле. Фото: instagram.com/laima_vaikule_official
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор

Латвійська співачка Лайма Вайкуле організовує щорічний музчиний фестиваль Laima RendezVous у Юрмалі. Цього року на сцені знову заспівають українські артисти.

Новини.LIVE розповідають, кого з українців побачать у Латвії.

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Хто з українських артистів виступатиме на Laima RendezVous

Традиційний фестиваль Вайкуле відбудеться з 25 по 27 липня у концертному залі Дзінтарі. Серед хедлайнерів події опинилися і троє українців.

Так, цього року запрошення Вайкуле прийняли Настя Каменських (NK) та Потап, який виступатиме зі своїм новим колективом Slavic Balagan. А також на фестивалі з'явиться співак Олег Кензов, який зараз живе за кордоном та випускає пісні російською. 

Фестиваль Лайми Вайкуле в Юрмалі - українські артисти
Афіша фестивалю Laima RendezVous. Фото: laimafestival.lv

Не обійдеться на заході і без росіян. Згідно з афішею, цього року на Laima RendezVous заплановані виступи гурту "Би-2", Семена Слєпакова, GIO PIKA та Андрія Макаревича. Усі вони виїхали з РФ на початку повномасштабного вторгнення та виступили проти кремлівського режиму.

Окрім того, глядачі сподіваються побачити в Юрмалі співачку Аллу Пугачову з чоловіком Максимом Галкіним, які є постійними гостями фестивалю.

Також на концерті заплановані виступи Ніно Катамадзе, Маріо Біонді, Роберто Кел Торреса, Michał Szpak та інших європейських знаменитостей.

Раніше Потап втрапив у скандал через новий кліп, в якому посміявся з українських зірок.

А також ми писали, що Джамала увійшла до складу журі премії "Греммі".

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