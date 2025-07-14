Джамала судитиме конкурсантів Греммі — що це значить для української музики

Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Українська співачка Джамала похизувалася важливим музичним досягненням. Переможниця "Євробачення-2016" стала членкинею журі музичної премії "Греммі".

Про це артистка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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У своєму фотоблозі співачка повідомила, що відтепер буде обирати лауреатів престижної музичної премії. Як зізналася Джамала, для неї це важливе творче досягнення.

"Відтепер я маю право голосу у найпрестижнішій музичній премії світу — Grammy Awards. Це — не просто титул. Це — визнання твоєї професійної ваги. Це — доступ до спільноти, яка визначає не тільки популярність, а і якість. Це — можливість формувати історію сучасної музики. Звучить голосно, але це факт. І особливо — це можливість бути голосом української музики там, де її досі замало", — сказала співачка.

Джамала стала суддею "Греммі". Фото: instagram.com/jamalajaaa

Окрім того, на думку артистки, її участь у журі конкурсу є свідченням того, що українську музику чують та поважають у світі.

"Можливо, я іноді здаюся занадто мрійливою. Але я щиро вірю — українська музика має бути почутою. На найвідоміших сценах. У найвищих залах. У розмовах, що визначають майбутнє індустрії", — додала Джамала.

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