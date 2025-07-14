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Джамала будет оценивать участников престижной музыкальной премии

14 июля 2025 12:25
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор
Джамала будет судить конкурсантов Грэмми - что это значит для украинской музыки
Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор

Украинская певица Джамала похвасталась важным музыкальным достижением. Победительница "Евровидения-2016" стала членом жюри музыкальной премии "Грэмми".

Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.

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В своем фотоблоге певица сообщила, что отныне будет выбирать лауреатов престижной музыкальной премии. Как призналась Джамала, для нее это важное творческое достижение.

"Отныне я имею право голоса в самой престижной музыкальной премии мира — Grammy Awards. Это - не просто титул. Это — признание твоего профессионального веса. Это — доступ к сообществу, которое определяет не только популярность, но и качество. Это — возможность формировать историю современной музыки. Звучит громко, но это факт. И особенно — это возможность быть голосом украинской музыки там, где ее до сих пор мало", — сказала певица.

Джамала судитиме Греммі - фото
Джамала стала судьей "Грэмми". Фото: instagram.com/jamalajaaaaa

Кроме того, по мнению артистки, ее участие в жюри конкурса является свидетельством того, что украинскую музыку слышат и уважают в мире.

"Возможно, я иногда кажусь слишком мечтательной. Но я искренне верю — украинская музыка должна быть услышана. На самых известных сценах. В самых высоких залах. В разговорах, определяющих будущее индустрии", — добавила Джамала.

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