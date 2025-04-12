Джамала закликала закордонних зірок зніматися у кіно про Україну — відео

Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Співачка Джамала висловилася щодо важливості знімати фільми про війну в Україні та справжні історії наших громадян. Ба більше, переможниця "Євробачення-2016" закликає долучати до цього процесу закордонних зірок.

Своїми думками співачка поділилася у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Джамала закликала знімати фільми про війну в Україні

Співачка відвідала прем'єру фільму "Киснева станція", у якому розповіли непросту історію кримськотатарського активіста Мустафи Джемілєва.

На думку Джамали, сьогодні дуже важливо знімати якомога більше фільмів про українців та нашу історію. Таким чином світ може побачити та відчути усе те, через що доводиться проходити народу України роками.

"Хочеться бачити фільми нашу історію, постаті, про те, що ми насправді переживаємо. У нас в кожній родині зараз стільки історій, на тисячу книжок", — сказала Джамала.

Джамала на прем'єрі фільму "Киснева станція". Фото: instagram.com/jamalajaaa

А для того, щоб якомога більше людей побачили та зрозуміли стрічки, варто долучити до знімання закордонних зірок.

"Насправді, варто долучити до цього якихось світових акторів, і це б дуже добре пушило. У нас є класний приклад, коли після Другої світової війни знімали фільми про Голокост. Там топові актори. Я би відкрила усі банки світу на це. На Моніку Белуччі, яка б зіграла жінку з Маріуполі або Кривого Рогу, яка ридає. Такі постаті можуть підняти до небес наш з вами біль", — закликала співачка.

Нагадаємо, легендарна акторка Ніна Набока здивувала, як намагалася потрапити на фронт. А також ми писали, що новий серіал покаже реальні історії українських рятувальників.