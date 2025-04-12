Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Кино arrow Джамала объяснила, почему надо снимать кино об украинских семьях arrow

Джамала объяснила, почему надо снимать кино об украинских семьях

12 апреля 2025 14:58
Мария Коваленко - Редактор
Джамала призвала зарубежных звезд сниматься в кино об Украине - видео
Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa
Мария Коваленко - Редактор

Певица Джамала высказалась о важности снимать фильмы о войне в Украине и настоящие истории наших граждан. Более того, победительница "Евровидения-2016" призывает привлекать к этому процессу зарубежных звезд.

Своими мыслями певица поделилась в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Джамала призвала снимать фильмы о войне в Украине

Певица посетила премьеру фильма "Кислородная станция", в котором рассказали непростую историю крымскотатарского активиста Мустафы Джемилева.

По мнению Джамалы, сегодня очень важно снимать как можно больше фильмов об украинцах и нашей истории. Таким образом мир может увидеть и почувствовать все то, через что приходится проходить народу Украины годами.

"Хочется видеть фильмы нашу историю, фигуры, о том, что мы на самом деле переживаем. У нас в каждой семье сейчас столько историй, на тысячу книг", — сказала Джамала.

Співачка Джамала - фото
Джамала на премьере фильма "Кислородная станция". Фото: instagram.com/jamalajaaa

А для того, чтобы как можно больше людей увидели и поняли ленты, стоит привлечь к съемкам зарубежных звезд.

"На самом деле, стоит приобщить к этому каких-то мировых актеров, и это бы очень хорошо пушило. У нас есть классный пример, когда после Второй мировой войны снимали фильмы о Холокосте. Там топовые актеры. Я бы открыла все банки мира на это. На Монику Белуччи, которая бы сыграла рыдающую женщину из Мариуполя или Кривого Рога. Такие фигуры могут поднять до небес нашу с вами боль", — призвала певица.

Напомним, легендарная актриса Нина Набока удивила, как пыталась попасть на фронт. А также мы писали, что новый сериал покажет реальные истории украинских спасателей.

фильм Джамала зарубежные звезды украинские звезды война в Украине
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама