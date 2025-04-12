Джамала призвала зарубежных звезд сниматься в кино об Украине - видео

Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa

Певица Джамала высказалась о важности снимать фильмы о войне в Украине и настоящие истории наших граждан. Более того, победительница "Евровидения-2016" призывает привлекать к этому процессу зарубежных звезд.

Своими мыслями певица поделилась в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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Певица посетила премьеру фильма "Кислородная станция", в котором рассказали непростую историю крымскотатарского активиста Мустафы Джемилева.

По мнению Джамалы, сегодня очень важно снимать как можно больше фильмов об украинцах и нашей истории. Таким образом мир может увидеть и почувствовать все то, через что приходится проходить народу Украины годами.

"Хочется видеть фильмы нашу историю, фигуры, о том, что мы на самом деле переживаем. У нас в каждой семье сейчас столько историй, на тысячу книг", — сказала Джамала.

Джамала на премьере фильма "Кислородная станция". Фото: instagram.com/jamalajaaa

А для того, чтобы как можно больше людей увидели и поняли ленты, стоит привлечь к съемкам зарубежных звезд.

"На самом деле, стоит приобщить к этому каких-то мировых актеров, и это бы очень хорошо пушило. У нас есть классный пример, когда после Второй мировой войны снимали фильмы о Холокосте. Там топовые актеры. Я бы открыла все банки мира на это. На Монику Белуччи, которая бы сыграла рыдающую женщину из Мариуполя или Кривого Рога. Такие фигуры могут поднять до небес нашу с вами боль", — призвала певица.

Напомним, легендарная актриса Нина Набока удивила, как пыталась попасть на фронт. А также мы писали, что новый сериал покажет реальные истории украинских спасателей.