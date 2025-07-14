Ірина Білик показала молодшого сина вперше за довгий час — як він змінився (фото)

Ірина Білик. Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Українська співачка Ірина Білик вперше за тривалий час поділилася світлиною зі своїм молодшим сином Табрізом. Артистка розповіла, чим займається хлопчик на канікулах.

Фото зірка опублікувала в Instastories.

Реклама

Читайте також:

Як змінився молодший син Ірини Білик

У своєму фотоблогу співачка вирішила поспілкуватися зі своїми шанувальниками. Фани поцікавилися, як справи у молодшого сина Білик.

У відповідь зіркова мама поділилася рідкісним фото 9-річного Табріза. У кадрі щасливий хлопчик сидів на дереві.

"На канікулах активно займається спортом та лазить по деревах", — розповіла про літні розваги сина артистка.

Син Ірини Білик Табріз. Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Нагадаємо, Ірина Білик виховує 9-річного сина від шлюбу з російським продюсером азербайджанського походження Асланом Ахмадовим. Також у співачки є старший син Гліб від першого шлюбу з моделлю Андрієм Оверчуком.

Раніше Анна Кошмал замилувала кадрами з 4-місячною донькою на відпочинку за кордоном.

А також Євген Кот та Наталія Татарінцева похрестили однорічну донечку.