Ірина Білик показала молодшого сина вперше за довгий час — як він змінився (фото)

Ірина Білик на рідкісному фото показала 9-річного сина
Українська співачка Ірина Білик вперше за тривалий час поділилася світлиною зі своїм молодшим сином Табрізом. Артистка розповіла, чим займається хлопчик на канікулах.
Фото зірка опублікувала в Instastories.
Як змінився молодший син Ірини Білик
У своєму фотоблогу співачка вирішила поспілкуватися зі своїми шанувальниками. Фани поцікавилися, як справи у молодшого сина Білик.
У відповідь зіркова мама поділилася рідкісним фото 9-річного Табріза. У кадрі щасливий хлопчик сидів на дереві.
"На канікулах активно займається спортом та лазить по деревах", — розповіла про літні розваги сина артистка.
Нагадаємо, Ірина Білик виховує 9-річного сина від шлюбу з російським продюсером азербайджанського походження Асланом Ахмадовим. Також у співачки є старший син Гліб від першого шлюбу з моделлю Андрієм Оверчуком.
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