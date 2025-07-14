Ирина Билык показала младшего сына впервые за долгое время - как он изменился (фото)

Ирина Билык на редком фото показала 9-летнего сына
Украинская певица Ирина Билык впервые за долгое время поделилась фотографией со своим младшим сыном Табризом. Артистка рассказала, чем занимается мальчик на каникулах.
Фото звезда опубликовала в Instastories.
Как изменился младший сын Ирины Билык
В своем фотоблоге певица решила пообщаться со своими поклонниками. Фаны поинтересовались, как дела у младшего сына Билык.
В ответ звездная мама поделилась редким фото 9-летнего Табриза. В кадре счастливый мальчик сидел на дереве.
"На каникулах активно занимается спортом и лазает по деревьям", — рассказала о летних развлечениях сына артистка.
Напомним, Ирина Билык воспитывает 9-летнего сына от брака с российским продюсером азербайджанского происхождения Асланом Ахмадовым. Также у певицы есть старший сын Глеб от первого брака с моделью Андреем Оверчуком.
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