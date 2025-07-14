Ирина Билык показала младшего сына впервые за долгое время - как он изменился (фото)

Ирина Билык. Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Украинская певица Ирина Билык впервые за долгое время поделилась фотографией со своим младшим сыном Табризом. Артистка рассказала, чем занимается мальчик на каникулах.

Фото звезда опубликовала в Instastories.

Реклама

Читайте также:

Как изменился младший сын Ирины Билык

В своем фотоблоге певица решила пообщаться со своими поклонниками. Фаны поинтересовались, как дела у младшего сына Билык.

В ответ звездная мама поделилась редким фото 9-летнего Табриза. В кадре счастливый мальчик сидел на дереве.

"На каникулах активно занимается спортом и лазает по деревьям", — рассказала о летних развлечениях сына артистка.

Сын Ирины Билык Табриз. Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Напомним, Ирина Билык воспитывает 9-летнего сына от брака с российским продюсером азербайджанского происхождения Асланом Ахмадовым. Также у певицы есть старший сын Глеб от первого брака с моделью Андреем Оверчуком.

Ранее Анна Кошмал замиловала кадрами с 4-месячной дочкой на отдыхе за границей.

А также Евгений Кот и Наталья Татаринцева покрестили годовалую дочь.