Надя Дорофєєва розповіла про проблеми зі здоров'ям — фото з лікарні

Надя Дорофєєва. Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва потрапила до лікарні. Артистка вийшла на зв'язок ыз шанувальниками та розповіла, що з нею сталося.

Подробицями про своє здоров'я зірка поділилася в своєму Telegram-каналі.

Реклама

Читайте також:

Надя Дорофєєва опинилася в лікарні

Співачка поділилася селфі, на якому показалася на ліжку в лікарняній палаті. Надя відверто розповіла шанувальникам, що на тлі постійного стресу її організм почав давати збій.

"Зараз в мене не самий легкий період по здоров'ю. Але я не дивуюсь. Стільки стресу, який я переживала за ці три роки, я не переживала за все життя. І як результат — сиплеться потрошки організм", — поділилася Дорофєєва.

Надя Дорофєєва у лікарні. Фото: Telegram-канал Наді Дорофєєвої

Співачка не стала розкривати усіх подробиць про свій діагноз, але зазначила, що намагається взяти ситуацію під контроль за допомогою лікарів.

"Я стараюсь балансувати, бо без справи мого життя я просто не можу і не хочу. І тут питання дійсно важливе — взятися за себе і один за одним знімати проблеми, працювати із собою, контролювати з лікарями всі нюанси. Думаю, ми, українці, ще досі не усвідомлюємо, який вплив має на організм все, що з нами відбувається", — написала Дорофєєва.

Раніше відома українська блогерка зізналася, чому наважилася перервати вагітність.

А також у мережі спантеличені зовнішнім виглядом Степана Гіги після нещодавнього концерту.