Надя Дорофєєва розповіла про проблеми зі здоров'ям — фото з лікарні

Надя Дорофєєва розхвилювала фанів фото з лікарні
Українська співачка Надя Дорофєєва потрапила до лікарні. Артистка вийшла на зв'язок ыз шанувальниками та розповіла, що з нею сталося.
Подробицями про своє здоров'я зірка поділилася в своєму Telegram-каналі.
Надя Дорофєєва опинилася в лікарні
Співачка поділилася селфі, на якому показалася на ліжку в лікарняній палаті. Надя відверто розповіла шанувальникам, що на тлі постійного стресу її організм почав давати збій.
"Зараз в мене не самий легкий період по здоров'ю. Але я не дивуюсь. Стільки стресу, який я переживала за ці три роки, я не переживала за все життя. І як результат — сиплеться потрошки організм", — поділилася Дорофєєва.
Співачка не стала розкривати усіх подробиць про свій діагноз, але зазначила, що намагається взяти ситуацію під контроль за допомогою лікарів.
"Я стараюсь балансувати, бо без справи мого життя я просто не можу і не хочу. І тут питання дійсно важливе — взятися за себе і один за одним знімати проблеми, працювати із собою, контролювати з лікарями всі нюанси. Думаю, ми, українці, ще досі не усвідомлюємо, який вплив має на організм все, що з нами відбувається", — написала Дорофєєва.
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