Надя Дорофеева рассказала о проблемах со здоровьем - фото из больницы

Надя Дорофеева разволновала фанов фото из больницы
Украинская певица Надя Дорофеева попала в больницу. Артистка вышла на связь с поклонниками и рассказала, что с ней произошло.
Подробностями о своем здоровье звезда поделилась в своем Telegram-канале.
Надя Дорофеева оказалась в больнице
Певица поделилась селфи, на котором показалась на кровати в больничной палате. Надя откровенно рассказала поклонникам, что на фоне постоянного стресса ее организм начал давать сбой.
"Сейчас у меня не самый легкий период по здоровью. Но я не удивляюсь. Столько стресса, который я переживала за эти три года, я не переживала за всю жизнь. И как результат — сыпется понемногу организм", — поделилась Дорофеева.
Певица не стала раскрывать всех подробностей о своем диагнозе, но отметила, что пытается взять ситуацию под контроль с помощью врачей.
"Я стараюсь балансировать, потому что без дела моей жизни я просто не могу и не хочу. И здесь вопрос действительно важный — взяться за себя и один за другим снимать проблемы, работать с собой, контролировать с врачами все нюансы. Думаю, мы, украинцы, еще до сих пор не осознаем, какое влияние имеет на организм все, что с нами происходит", — написала Дорофеева.
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