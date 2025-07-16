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Украинцы будут зажигать на фестивале Вайкуле в Юрмале — кто будет

16 июля 2025 11:29
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор
Фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале — кто из украинских звезд будет
Фестиваль Лайми Вайкуле. Фото: instagram.com/laima_vaikule_official
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор

Латвийская певица Лайма Вайкуле организует ежегодный музыкальный фестиваль Laima RendezVous в Юрмале. В этом году на сцене снова споют украинские артисты.

Новини.LIVE рассказывают, кого из украинцев увидят в Латвии.

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Кто из украинских артистов будет выступать на Laima RendezVous

Традиционный фестиваль Вайкуле состоится с 25 по 27 июля в концертном зале Дзинтари. Среди хедлайнеров события оказались и трое украинцев.

Так, в этом году приглашение Вайкуле приняли Настя Каменских (NK) и Потап, который будет выступать со своим новым коллективом Slavic Balagan. А также на фестивале появится певец Олег Кензов, который сейчас живет за границей и выпускает песни на русском.

Фестиваль Лайми Вайкуле в Юрмалі - українські артисти
Афиша фестиваля Laima RendezVous. Фото: laimafestival.lv

Не обойдется на мероприятии и без россиян. Согласно афиши, в этом году на Laima RendezVous запланированы выступления группы "Би-2", Семена Слепакова, GIO PIKA и Андрея Макаревича. Все они выехали из РФ в начале полномасштабного вторжения и выступили против кремлевского режима.

Кроме того, зрители надеются увидеть в Юрмале певицу Аллу Пугачеву с мужем Максимом Галкиным, которые являются постоянными гостями фестиваля.

Также на концерте запланированы выступления Нино Катамадзе, Марио Бионди, Роберто Кел Торреса, Michał Szpak и других европейских знаменитостей.

Ранее Потап попал в скандал из-за нового клипа, в котором посмеялся над украинскими звездами.

А также мы писали, что Джамала вошла в состав жюри премии "Грэмми".

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