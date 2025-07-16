У ресторані Кацуріна у Львові зафіксовано масове отруєння — що відомо

Міша Кацурін. Фото: instagram.com/misha_katsurin

У закладі ресторатора Міші Кацуріна у Львові сталося масове отруєння. Чоловік Наді Дорофєєвої вийшов на зв'язок із підписниками та повідомив, що сам звертається по допомогу до лікарів.

У Instagram бізнесмен розповів, що сталося.

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Кацурін отруївся у своєму ж ресторані у Львові

Зовсім нещодавно Кацурін із командою святкував відкриття нового закладу "Китайський привіт" у Львові. Однак невдовзі на нього чекав неприємний інцидент.

Як повідомив Кацурін, у ресторані сталося масове отруєння. Серед тих, хто захворів 11 гостей та сам власник. Попередньо, причина у яйцях, які використовували у стравах.

"Я отруївся у власному ресторані у Львові. І, на жаль, не тільки я. Станом на зараз 11 гостей повідомили нам про симптоми отруєння. Попередня гіпотеза — яйця і яєчний крем в десертах 14 і 15 липня", — розповів Кацурін.

Наразі заклад закритий для встановлення причин отруєння та проведення необхідних експертиз. Окрім того, ресторатор пообіцяв компенсувати збитки на лікування гостям. Сам Кацурін також лягає на лікування до інфекційного медзакладу.

"Що ми робимо вже і що будемо робити: сплачуємо рахунки за лікування всім, хто отруївся. З усіма, хто звернувся по допомогу, на зв'язку. Я теж лягаю в інфекційку, бо стан паскудний. Закрили заклад до зв'язування обставин. Викликали санстанцію, яка вже перевірила всіх співробітників, поверхні та продукти. Чекаємо на результати. Повідомимо їх кожному постраждалому і громаді також. Всі інші належні законом перевірки звісно пройдемо теж. Утилізуємо всі продукти, які наразі є в ресторані, незалежно від результатів перевірки", — написав Кацурін.

Чоловік Дорофєєвої зазначив, що такий випадок трапився вперше за 10 років його роботи у ресторанному бізнесі.

"Ми вже 10 років годуємо гостей і зараз це приблизно пів мільйона відвідувачів на рік. Якість продуктів, процесів, стандартизація, безпека — звісно, один з наших головних фокусів уваги. Втім, як нам пояснили в інфекційній — кожного літа в ресторанах стається декілька аналогічних, так званих "спалахів". На жаль, цього разу "спалах" стався з нами", — написав шоумен.

Нагадаємо, днями Надя Дорофєєва також налякала шанувальників фото з лікарняної палати.

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