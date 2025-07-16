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В ресторане Кацурина отравились гости — владелец тоже в больнице

16 июля 2025 17:02
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор
В ресторане Кацурина во Львове зафиксировано массовое отравление — что известно
Миша Кацурин. Фото: instagram.com/misha_katsurin
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор

В заведении ресторатора Миши Кацурина во Львове произошло массовое отравление. Муж Нади Дорофеевой вышел на связь с подписчиками и сообщил, что сам обращается за помощью к врачам.

В Instagram бизнесмен рассказал, что произошло.

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Кацурин отравился в своем же ресторане во Львове

Совсем недавно Кацурин с командой праздновал открытие нового заведения "Китайский привет" во Львове. Однако вскоре его ждал неприятный инцидент.

Как сообщил Кацурин, в ресторане произошло массовое отравление. Среди заболевших 11 гостей и сам владелец. Предварительно, причина в яйцах, которые использовали в блюдах.

"Я отравился в собственном ресторане во Львове. И, к сожалению, не только я. По состоянию на сейчас 11 гостей сообщили нам о симптомах отравления. Предварительная гипотеза — яйца и яичный крем в десертах 14 и 15 июля", — рассказал Кацурин.

Сейчас заведение закрыто для установления причин отравления и проведения необходимых экспертиз. Кроме того, ресторатор пообещал компенсировать убытки на лечение гостям. Сам Кацурин также ложится на лечение в инфекционное медучреждение.

"Что мы делаем уже и что будем делать: оплачиваем счета за лечение всем, кто отравился. Со всеми, кто обратился за помощью, на связи. Я тоже ложусь в инфекционку, потому что состояние паршивое. Закрыли заведение до выяснения обстоятельств. Вызвали санстанцию, которая уже проверила всех сотрудников, поверхности и продукты. Ждем результатов. Сообщим их каждому пострадавшему и обществу также. Все другие надлежащие законом проверки конечно пройдем тоже. Утилизируем все продукты, которые сейчас есть в ресторане, независимо от результатов проверки", — написал Кацурин.

Муж Дорофеевой отметил, что такой случай произошел впервые за 10 лет его работы в ресторанном бизнесе.

"Мы уже 10 лет кормим гостей и сейчас это примерно полмиллиона посетителей в год. Качество продуктов, процессов, стандартизация, безопасность - конечно, один из наших главных фокусов внимания. Впрочем, как нам объяснили в инфекционной — каждое лето в ресторанах происходит несколько аналогичных, так называемых "вспышек". К сожалению, на этот раз "вспышка" произошла с нами", — написал шоумен.

Напомним, на днях Надя Дорофеева также напугала поклонников фото из больничной палаты.

А также стало известно, что обстрел РФ уничтожил студию, где певица снимала клип вместе с Позитивом.

Львов отравление рестораны украинские звезды Миша Кацурин
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