Антитіла зіграли без світла, саундчеку та частини обладнання — деталі

Гурт Антитіла провів концерт у Білій Церкві за надзвичайних обставин. Це другий виступ в межах всеукраїнського туру "Вдома".

Про це повідомили у пресслужбі гурту.

Концерт гурту Антитіла в надзвичайних умовах

За півтори години до початку виступу з ладу вийшла більшість ключового концертного обладнання внаслідок стрибка напруги. В результаті згоріли 12 із 14 професійних акустичних систем dB Technologies VIO, також, були знищені електрозапобіжники, частково вигоріли електросхеми. Вийшло з ладу й цифрове обладнання для синхронізації світла і звуку, система вушного моніторингу музикантів та частина сценічного світла.

Музиканти гурту свідомо відмовилися від власного напольного моніторингу, що вцілів, та спрямували його як портальний звук у зал. Вони все ж хотіли зіграти концерт. Живе виконання відбувалося з орієнтацією винятково на акустику на сцені. То ж виступ все ж відбувся.

З огляду на технічні несправності концерт цього вечора стартував на тій частині обладнання, яку команді вдалося оперативно перелаштувати. Водночас програма туру "Вдома" зберегла свій формат. У кожному місті вечір відкриває стендап-комік Слава Бу, який у живому діалозі спілкується з фронтменом гурту Тарасом Тополею та глядачами в форматі міні light night show. Після цієї частини на сцені ефектно з’являються музиканти — з цього моменту починається концерт.

Однак під час виконання пісні "Фортеця Бахмут" стався другий стрибок напруги — на концертному майданчику остаточно згасло світло, а мережеве обладнання вийшло з ладу. Концерт продовжився виключно в акустичному форматі — артисти й глядачі продовжили співати разом при світлі ліхтарів мобільних телефонів.

"Це був один із тих концертів, які ти запам’ятовуєш назавжди. Без саундчеку, без світла, без звичного потужного звуку — але з теплом, відчуттям повного звʼязку між глядачами в залі й Антитілами на сцені. Техніка не витримує, а українці тримаються", — прокоментував Тарас Тополя.

Як відомо, попереду у гурту Антитіла ще понад 30 міст України, які вони відвідають з концертом. Фіналом туру "Вдома" стануть три великі інноваційні шоу в столичному Палаці спорту — 20, 21 та 22 березня.

