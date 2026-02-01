Відео
Головна Шоу-бізнес Тур "Вдома" — Антитіла зіграли концерт без світла та саундчеку

Тур "Вдома" — Антитіла зіграли концерт без світла та саундчеку

Дата публікації: 1 лютого 2026 23:58
Антитіла зіграли без світла, саундчеку та частини обладнання — деталі
Концерт гурту "Антитіла". Фото: пресслужба
Ключові моменти Концерт гурту Антитіла в надзвичайних умовах

Гурт Антитіла провів концерт у Білій Церкві за надзвичайних обставин. Це другий виступ в межах всеукраїнського туру "Вдома".

Про це повідомили у пресслужбі гурту. 

Читайте також:

Концерт гурту Антитіла в надзвичайних умовах

За півтори години до початку виступу з ладу вийшла більшість ключового концертного обладнання внаслідок стрибка напруги. В результаті згоріли 12 із 14 професійних акустичних систем dB Technologies VIO, також, були знищені електрозапобіжники, частково вигоріли електросхеми. Вийшло з ладу й цифрове обладнання для синхронізації світла і звуку, система вушного моніторингу музикантів та частина сценічного світла.

@antytila_official

День 2. Біла Церква Згоріла половина нашого обладнання прямо перед концертом

♬ оригінальний звук - Antytila / Антитіла

Музиканти гурту свідомо відмовилися від власного напольного моніторингу, що вцілів, та спрямували його як портальний звук у зал. Вони все ж хотіли зіграти концерт. Живе виконання відбувалося з орієнтацією винятково на акустику на сцені. То ж виступ все ж відбувся. 

З огляду на технічні несправності концерт цього вечора стартував на тій частині обладнання, яку команді вдалося оперативно перелаштувати. Водночас програма туру "Вдома" зберегла свій формат. У кожному місті вечір відкриває стендап-комік Слава Бу, який у живому діалозі спілкується з фронтменом гурту Тарасом Тополею та глядачами в форматі міні light night show. Після цієї частини на сцені ефектно з’являються музиканти — з цього моменту починається концерт.

Однак під час виконання пісні "Фортеця Бахмут" стався другий стрибок напруги — на концертному майданчику остаточно згасло світло, а мережеве обладнання вийшло з ладу. Концерт продовжився виключно в акустичному форматі — артисти й глядачі продовжили співати разом при світлі ліхтарів мобільних телефонів.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Це був один із тих концертів, які ти запам’ятовуєш назавжди. Без саундчеку, без світла, без звичного потужного звуку — але з теплом, відчуттям повного звʼязку між глядачами в залі й Антитілами на сцені.  Техніка не витримує, а українці тримаються", — прокоментував Тарас Тополя.

Як відомо, попереду у гурту Антитіла ще понад 30 міст України, які вони відвідають з концертом. Фіналом туру "Вдома" стануть три великі інноваційні шоу в столичному Палаці спорту — 20, 21 та 22 березня.

Нагадаємо, раніше ми писали, які ціни на виступи відомих українських зірок. Журналісти з'ясували, скільки треба витратити на корпоратив за участю Артема Пивоварова, Анни Трінчер і Макса Барських.

Також ми повідомляли, що стали відомі дати першого туру Євробачення. Виступи організовують з нагоди 70-го ювілею конкурсу.

концерт артисти співак Антитіла світло
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
