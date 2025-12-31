Відео
Прайс Пивоварова, Трінчер і Барських — які ціни на виступи зірок

Прайс Пивоварова, Трінчер і Барських — які ціни на виступи зірок

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 07:15
Пивоваров, Трінчер і Барських — скільки коштує виступ у новорічну ніч
Концерт Артема Пивоварова. Фото: pivovarovmusic/Instagram

Українські артисти можуть заробити додаткові гроші, виступаючи на приватних корпоративах у новорічну ніч. Зазвичай їх прайси суттєво змінюються — ціни на виступи зростають у свята. Постає питання, скільки коштує запросити відомих співаків, наприклад, Артема Пивоварова, Анну Трінчер і Макса Барських.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки треба витратити на корпоратив за участю популярних українських артистів.

Скільки коштує Артем Пивоваров

Співак у 2025 році провів кілька концертів у Палаці Спорту, випустив чимало хітів, поїхав із оркестром підкорювати США та Канаду. Завдяки своїй активній творчій діяльності Артем Пивоваров заслужено став одним із найпопулярніших артистів України.

Згідно з інформацією у соціальній мережі Threads, його виступ на корпоративі обійдеться у чималу суму — 60 000 євро. Свого часу про це розповів продюсер і репер Олексій Потапенко, він же Потап, в інтерв’ю блогерці Дар'ї Вершиленко на YouTube.

Скільки коштує запросити Анну Трінчер

Виконавиця хітів "No cocaina", "Півонії", "Зірочка палай" тощо оцінила свої виступи на корпоративах набагато дешевше. Однак інформація у мережі різниться. Так, на сайті івент-агенції Party Time (займається організацією заходів) ім’я Анни Трінчер вказано у переліку артистів вартістю до 10 000 євро.

На спеціалізованому порталі Blik раніше писали, що приватний концерт молодої співачки обійдеться у 4 000 доларів. Натомість у "Радіо Люкс" зазначили, що її виступ у новорічну ніч коштує 8 000 доларів. У всякому разі, до гонорару Артема Пивоварова прайс Трінчер точно не дотягує.

Скільки коштує виступ Макса Барських

За даними агенції Prime Event, артист бере за приватний концерт близько 50 000 євро. Однак остаточний бюджет може залежати від точної дати і часу виступу, обраної локації і тривалості корпоративу, додаткових активностей тощо. Плюс окремо розраховується побутовий і технічний райдер.

концерт Анна Трінчер Макс Барських Артем Пивоваров ціни
Інна Діденко - Редактор економічних новин
Автор:
Інна Діденко
