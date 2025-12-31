Пивоваров, Тринчер и Барских — сколько стоит выступление в новогоднюю ночь

Концерт Артема Пивоварова. Фото: pivovarovmusic/Instagram

Украинские артисты могут заработать дополнительные деньги, выступая на частных корпоративах в новогоднюю ночь. Обычно их прайсы существенно меняются — цены на выступления растут в праздники. Возникает вопрос, сколько стоит пригласить известных певцов, например, Артема Пивоварова, Анну Тринчер и Макса Барских.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько надо потратить на корпоратив с участием популярных украинских артистов.

Сколько стоит Артем Пивоваров

Певец в 2025 году провел несколько концертов во Дворце Спорта, выпустил немало хитов, поехал с оркестром покорять США и Канаду. Благодаря своей активной творческой деятельности Артем Пивоваров заслуженно стал одним из самых популярных артистов Украины.

Согласно информации в социальной сети Threads, его выступление на корпоративе обойдется в немалую сумму — 60 000 евро. В свое время об этом рассказал продюсер и рэпер Алексей Потапенко, он же Потап, в интервью блогеру Дарье Вершиленко на YouTube.

Сколько стоит пригласить Анну Тринчер

Исполнительница хитов "No cocaina", "Півонії", "Зірочка палай" и т.д. оценила свои выступления на корпоративах гораздо дешевле. Однако информация в сети разнится. Так, на сайте ивент-агентства Party Time (занимается организацией мероприятий) имя Анны Тринчер указано в перечне артистов стоимостью до 10 000 евро.

На специализированном портале Blik ранее писали, что частный концерт молодой певицы обойдется в 4 000 долларов. А в "Радио Люкс" отметили, что ее выступление в новогоднюю ночь стоит 8 000 долларов. Во всяком случае, до гонорара Артема Пивоварова прайс Тринчер точно не дотягивает.

Сколько стоит выступление Макса Барских

По данным агентства Prime Event, артист берет за частный концерт около 50 000 евро. Однако окончательный бюджет может зависеть от точной даты и времени выступления, выбранной локации и длительности корпоратива, дополнительных активностей и тому подобное. Плюс отдельно рассчитывается бытовой и технический райдер.

