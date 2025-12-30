Видео
Какие цены на выступления — прайс Сердючки, Кароль и DOROFEEVA

Какие цены на выступления — прайс Сердючки, Кароль и DOROFEEVA

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 17:12
Сердючка, Кароль и DOROFEEVA — какие гонорары за выступление в новогоднюю ночь
Концерт Тины Кароль. Фото: tina_karol/Instagram

Многие украинские артисты в зимние праздники зарабатывают дополнительные деньги, поскольку принимают заказы на корпоративы или выступления непосредственно в новогоднюю ночь. Возникает вопрос, сколько стоит пригласить звезд, например, Верку Сердючку, Тину Кароль или DOROFEEVA.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие цены на выступления украинских артистов в рождественско-новогодние праздники.



Сколько стоит Верка Сердючка

Конец декабря и начало января — это активный сезон выступлений для артистов, поскольку их заказывают проводить праздничные корпоративы. Обычно прайсы звезд немного отличаются зимой в сторону увеличения, особенно если мероприятие запланировано на 31 декабря.

Верка Сердючка — легенда отечественной эстрады и, наверное, один из самых узнаваемых персонажей. Согласно данным агентства Prime Event (занимается организацией мероприятий), чтобы пригласить Андрея Данилко на свой праздник, необходимо заплатить 25 000 евро. В новогоднюю ночь выступление Верки Сердючки обойдется в 30 000 евро и больше.

Сколько стоит пригласить Тину Кароль

Аналогичный гонорар — от 25 000 евро — просит поп-дива Тина Кароль. И это только стоимость выступления на частном корпоративе в обычный день, судя по информации на сайте ивент-агентства. Отдельно обсуждается оплата технического и бытового райдера.

А в новогоднюю ночь Тина Кароль может заработать вдвое больше — около 50 000 долларов. В 2023 году, по словам блогера и певицы Ульяны Шубы, гонорар артистки был на таком уровне. Какая продолжительность сольного концерта за такие деньги — неизвестно.

Сколько стоит выступление DOROFEEVA

Доход Надежды Дорофеевой, которая выступает под псевдонимом DOROFEEVA, немного ниже, по сравнению с коллегами. На портале "Радио Люкс" говорится, что исполнение певицей авторских песен на новогоднем мероприятии будет стоить заказчикам ориентировочно 20 000 долларов.

Абсолютной рекордсменкой сезона стала Светлана Лобода. Ее выступление оценивается в заоблачную сумму — 116 000 долларов. Это традиционный прайс для артистки, ведь по состоянию на 2023 год, согласно данным издания "Главком", корпоратив с ее участием стоил 3,5 млн гривен.

Напомним, украинцы могут отдохнуть с детьми в Буковеле. На горнолыжном курорте доступно немало развлечений, например, катание на аттракционах, посещение контактного зоопарка или активности в аквапарке.

Также мы писали, какие гонорары получили актеры популярного сериала "Очень странные дела". Больше всего заплатили Вайноне Райдер и Дэвиду Харбору — по 1,187 млн долларов за эпизод. Милли Бобби Браун тоже в топе по доходу.

Инна Диденко - Редактор экономических новостей
Автор:
Инна Диденко
