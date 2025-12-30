Відео
Головна Економіка Які ціни на виступи зірок — прайс Сердючки, Кароль і DOROFEEVA

Які ціни на виступи зірок — прайс Сердючки, Кароль і DOROFEEVA

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 17:12
Сердючка, Кароль і DOROFEEVA — які гонорари за виступ у новорічну ніч
Концерт Тіни Кароль. Фото: tina_karol/Instagram

Чимало українських артистів у зимові свята заробляють додаткові гроші, оскільки приймають замовлення на корпоративи чи виступи безпосередньо у новорічну ніч. Постає питання, скільки коштує запросити зірок, наприклад, Вєрку Сердючку, Тіну Кароль або DOROFEEVA.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які ціни на виступи українських артистів у різдвяно-новорічні свята.

Скільки коштує Вєрка Сердючка

Кінець грудня і початок січня — це активний сезон виступів для артистів, оскільки їх замовляють проводити святкові корпоративи. Зазвичай прайси зірок трохи відрізняються взимку у бік збільшення, особливо якщо захід заплановано на 31 грудня.

Вєрка Сердючка — легенда вітчизняної естради і, напевно, один з найбільш упізнаваних персонажів. Згідно з даними агенції Prime Event (займається організацією заходів), щоб запросити Андрія Данилка на своє свято, необхідно заплатити 25 000 євро. У новорічну ніч виступ Вєрки Сердючки обійдеться у 30 000 євро і більше.

Скільки коштує запросити Тіну Кароль

Аналогічний гонорар — від 25 000 євро — просить поп-діва Тіна Кароль. І це лише вартість виступу на приватному корпоративі у звичайний день, судячи з інформації на сайті івент-агенції. Окремо обговорюється оплата технічного і побутового райдеру.

А в новорічну ніч Тіна Кароль може заробити вдвічі більше — близько 50 000 доларів. У 2023 році, за словами блогерки та співачки Уляни Шуби, гонорар артистки був на такому рівні. Яка тривалість сольного концерту за такі гроші — невідомо.

Скільки коштує виступ DOROFEEVA

Дохід Надії Дорофеєвої, яка виступає під псевдонімом DOROFEEVA, трохи нижчий, порівняно з колегами. На порталі "Радіо Люкс" йдеться, що виконання співачкою авторських пісень на новорічному заході буде коштувати замовникам орієнтовно 20 000 доларів.

Абсолютною рекордсменкою сезону стала Світлана Лобода. Її виступ оцінюється у захмарну суму — 116 000 доларів. Це традиційний прайс для артистки, бо станом на 2023 рік, згідно з даними видання "Главком", корпоратив з її участю коштував 3,5 млн гривень.

Нагадаємо, українці можуть відпочити з дітьми в Буковелі. На гірськолижному курорті доступно чимало розваг, наприклад, катання на атракціонах, відвідування контактного зоопарку чи активності в аквапарку.

Також ми писали, які гонорари отримали актори популярного серіалу "Дивні дива". Найбільше заплатили Вайноні Райдер і Девіду Гарбору — по 1,187 млн доларів за епізод. Міллі Боббі Браун теж у топі за доходом.

Інна Діденко - Редактор економічних новин
Автор:
Інна Діденко
