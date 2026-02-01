Антитела сыграли без света, саундчека и части оборудования — детали

Концерт группы "Антитела". Фото: пресс-служба

Группа Антитела провела концерт в Белой Церкви при чрезвычайных обстоятельствах. Это второе выступление в рамках всеукраинского тура "Вдома".

Об этом сообщили в пресс-службе группы.

Реклама

Читайте также:

Концерт группы Антитела в чрезвычайных условиях

За полтора часа до начала выступления из строя вышло большинство ключевого концертного оборудования в результате скачка напряжения. В результате сгорели 12 из 14 профессиональных акустических систем dB Technologies VIO, также, были уничтожены электропредохранители, частично выгорели электросхемы. Вышло из строя и цифровое оборудование для синхронизации света и звука, система ушного мониторинга музыкантов и часть сценического света.

Музыканты группы сознательно отказались от собственного уцелевшего напольного мониторинга и направили его как портальный звук в зал. Они все же хотели сыграть концерт. Живое исполнение происходило с ориентацией исключительно на акустику на сцене. Так что выступление все же состоялось.

Учитывая технические неисправности концерт в этот вечер стартовал на той части оборудования, которую команде удалось оперативно перестроить. В то же время программа тура "Вдома" сохранила свой формат. В каждом городе вечер открывает стендап-комик Слава Бу, который в живом диалоге общается с фронтменом группы Тарасом Тополей и зрителями в формате мини light night show. После этой части на сцене эффектно появляются музыканты — с этого момента начинается концерт.

Однако во время исполнения песни "Фортеця Бахмут" произошел второй скачок напряжения — на концертной площадке окончательно погас свет, а сетевое оборудование вышло из строя. Концерт продолжился исключительно в акустическом формате — артисты и зрители продолжили петь вместе при свете фонарей мобильных телефонов.

"Это был один из тех концертов, которые ты запоминаешь навсегда. Без саундчека, без света, без привычного мощного звука — но с теплом, ощущением полной связи между зрителями в зале и Антителами на сцене. Техника не выдерживает, а украинцы держатся", — прокомментировал Тарас Тополя.

Как известно, впереди у группы Антитела еще более 30 городов Украины, которые они посетят с концертом. Финалом тура "Вдома" станут три больших инновационных шоу в столичном Дворце спорта — 20, 21 и 22 марта.

Напомним, ранее мы писали, какие цены на выступления известных украинских звезд. Журналисты выяснили, сколько надо потратить на корпоратив с участием Артема Пивоварова, Анны Тринчер и Макса Барских.

Также мы сообщали, что стали известны даты первого тура Евровидения. Выступления организовывают по случаю 70-го юбилея конкурса.