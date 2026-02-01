Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Шоу-бизнес Тур "Вдома" — Антитела сыграли концерт без света и саундчека

Тур "Вдома" — Антитела сыграли концерт без света и саундчека

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 23:58
Антитела сыграли без света, саундчека и части оборудования — детали
Концерт группы "Антитела". Фото: пресс-служба
Ключевые моменты Концерт группы Антитела в чрезвычайных условиях

Группа Антитела провела концерт в Белой Церкви при чрезвычайных обстоятельствах. Это второе выступление в рамках всеукраинского тура "Вдома".

Об этом сообщили в пресс-службе группы.

Реклама
Читайте также:

Концерт группы Антитела в чрезвычайных условиях

За полтора часа до начала выступления из строя вышло большинство ключевого концертного оборудования в результате скачка напряжения. В результате сгорели 12 из 14 профессиональных акустических систем dB Technologies VIO, также, были уничтожены электропредохранители, частично выгорели электросхемы. Вышло из строя и цифровое оборудование для синхронизации света и звука, система ушного мониторинга музыкантов и часть сценического света.

@antytila_official

День 2. Белая Церковь Сгорела половина нашего оборудования прямо перед концертом

♬ оригинальный звук - Antytila / Антитела

Музыканты группы сознательно отказались от собственного уцелевшего напольного мониторинга и направили его как портальный звук в зал. Они все же хотели сыграть концерт. Живое исполнение происходило с ориентацией исключительно на акустику на сцене. Так что выступление все же состоялось.

Учитывая технические неисправности концерт в этот вечер стартовал на той части оборудования, которую команде удалось оперативно перестроить. В то же время программа тура "Вдома" сохранила свой формат. В каждом городе вечер открывает стендап-комик Слава Бу, который в живом диалоге общается с фронтменом группы Тарасом Тополей и зрителями в формате мини light night show. После этой части на сцене эффектно появляются музыканты — с этого момента начинается концерт.

Однако во время исполнения песни "Фортеця Бахмут" произошел второй скачок напряжения — на концертной площадке окончательно погас свет, а сетевое оборудование вышло из строя. Концерт продолжился исключительно в акустическом формате — артисты и зрители продолжили петь вместе при свете фонарей мобильных телефонов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Это был один из тех концертов, которые ты запоминаешь навсегда. Без саундчека, без света, без привычного мощного звука — но с теплом, ощущением полной связи между зрителями в зале и Антителами на сцене. Техника не выдерживает, а украинцы держатся", — прокомментировал Тарас Тополя.

Как известно, впереди у группы Антитела еще более 30 городов Украины, которые они посетят с концертом. Финалом тура "Вдома" станут три больших инновационных шоу в столичном Дворце спорта — 20, 21 и 22 марта.

Напомним, ранее мы писали, какие цены на выступления известных украинских звезд. Журналисты выяснили, сколько надо потратить на корпоратив с участием Артема Пивоварова, Анны Тринчер и Макса Барских.

Также мы сообщали, что стали известны даты первого тура Евровидения. Выступления организовывают по случаю 70-го юбилея конкурса.

концерт артисты певец Антитіла свет
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации