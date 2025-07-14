Алекс Роднянський закрутив новий роман — хто його обраниця (фото)

Алекс Роднянський. Фото: instagram.com/arodnyansky

Бізнесмен Алекс Роднянський після розставання зі співачкою Мішею Романовою знайшов нове кохання. Син відомого українського кінопродюсера Олександра Роднянського закрутив роман із засновницею благодійного фонду "Таблеточки" Ольгою Кудіненко.

Світлинами пари поділилася їхня подруга, дизайнерка Дар'я Шаповалова.

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Зіркова парочка засвітилася разом на дні народженні дизайнерки в Італії. Шаповалова поділилася фото, на якому Роднянський та Кудіненко сиділи на дивані в обіймах одне одного та усміхалися.

Алекс Роднянський та Ольга Кудіненко. Фото: instagram.com/arodnyansky

Офіційно благодійниця та бізнесмен поки що не коментували свій роман, але Роднянський також поділився фото із Ольгою на своїй сторінці.

До цього тривалий час бізнесмен був у стосунках із колишньою солісткою гурту "ВІАГра" Мішею Романовою. Пара приховувала свої стосунки та не ділилася подробицями роману, але на початку 2025 співачка заявила про розставання.

Зазначимо, батько Алекса — продюсер Роднянський наразі мешкає за кордоном. Перед початком повномасштабної війни він активно працював та жив в Росії, однак після 24 лютого 2022 року покинув країну-агресорку та засудив дії кремля.

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