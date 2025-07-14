Алекс Роднянский закрутил новый роман — кто его избранница (фото)

Алекс Роднянский. Фото: instagram.com/arodnyansky

Бизнесмен Алекс Роднянский после расставания с певицей Мишей Романовой нашел новую любовь. Сын известного украинского кинопродюсера Александра Роднянского закрутил роман с основательницей благотворительного фонда "Таблеточки" Ольгой Кудиненко.

Фотографиями пары поделилась их подруга, дизайнер Дарья Шаповалова.

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Звездная парочка засветилась вместе на дне рождении дизайнера в Италии. Шаповалова поделилась фото, на котором Роднянский и Кудиненко сидели на диване в объятиях друг друга и улыбались.

Алекс Роднянский и Ольга Кудиненко. Фото: instagram.com/arodnyansky

Официально благотворительница и бизнесмен пока не комментировали свой роман, но Роднянский также поделился фото с Ольгой на своей странице.

До этого длительное время бизнесмен был в отношениях с бывшей солисткой группы "ВИАГра" Мишей Романовой. Пара скрывала свои отношения и не делилась подробностями романа, но в начале 2025 года певица заявила о расставании.

Отметим, отец Алекса — продюсер Роднянский сейчас живет за границей. Перед началом полномасштабной войны он активно работал и жил в России, однако после 24 февраля 2022 года покинул страну-агрессора и осудил действия кремля.

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