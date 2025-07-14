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Наталка Денисенко закрутила роман з жонатим — хто він

14 липня 2025 15:39
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор
Наталці Денисенко приписують роман з одруженим чоловіком — що про нього відомо
Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор

Українську акторку Наталку Денисенко після розлучення з актором Андрієм Федінчиком запідозрили у новому романі. Ходять чутки, що зірка закрутила стосунки із одруженим бізнесменом.

Про це розповів блогер Богдан Беспалов.

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Акторка тримає у секреті подробиці свого особистого життя та досі мовчить про розлучення. Однак, у мережі почали ширитися чутки про те, що Денисенко вже знайшла нового обранця.

За словами Беспалова, ним виявився підприємець та модель Юрій Савранський. Акторка підписана на чоловіка у соцмережах та часто коментує його дописи. Ба більше, парочку навіть заскочили разом під час відпочинку в Карпатах.

Богдан Беспалов розсекретив роман Наталки Денисенко - фото
Богдан Беспалов заявив про новий роман Наталки Денисенко. Фото: скриншот

Однак, у Юрія є родина. Підприємець виховує сина та доньку, а також перебуває у шлюбі вже 18 років. Щоправда, востаннє Савранський ділився фото з дружиною ще минулого року.

Офіційної інформації щодо нових стосунків акторки немає, адже вона уникає будь-яких коментарів з приводу особистого життя.

Зазначимо, це вже не вперше, коли Денисенко приписують новий  роман після розлучення. Раніше подейкували, що акторка зустрічається з відомим українським режисером.

Нагадаємо, у травні цього року стало відомо, що Денисенко та Федінчик офіційно розлучилися після восьми років у шлюбі.

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