Наталье Денисенко приписывают роман с женатым мужчиной — что о нем известно

Наталка Денисенко закрутила роман с женатым — кто он
Украинскую актрису Наталью Денисенко после развода с актером Андреем Фединчиком заподозрили в новом романе. Ходят слухи, что звезда закрутила отношения с женатым бизнесменом.
Об этом рассказал блогер Богдан Беспалов.
Блогер рассекретил роман Денисенко с женатым
Актриса держит в секрете подробности своей личной жизни и до сих пор молчит о разводе. Однако, в сети начали распространяться слухи о том, что Денисенко уже нашла нового избранника.
По словам Беспалова, им оказался предприниматель и модель Юрий Савранский. Актриса подписана на мужчину в соцсетях и часто комментирует его сообщения.
Однако, у Юрия есть семья. Предприниматель воспитывает сына и дочь, а также находится в браке уже 18 лет. Правда, последний раз Савранский делился фото с женой еще в прошлом году.
Официальной информации относительно новых отношений актрисы нет, ведь она избегает каких-либо комментариев по поводу личной жизни.
Отметим, это уже не первый раз, когда Денисенко приписывают новый роман после развода. Ранее поговаривали, что актриса встречается с известным украинским режиссером.
Напомним, в мае этого года стало известно, что Денисенко и Фединчик официально развелись после восьми лет в браке.
Читайте Новини.LIVE!