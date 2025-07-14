Наталье Денисенко приписывают роман с женатым мужчиной — что о нем известно

Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Украинскую актрису Наталью Денисенко после развода с актером Андреем Фединчиком заподозрили в новом романе. Ходят слухи, что звезда закрутила отношения с женатым бизнесменом.

Об этом рассказал блогер Богдан Беспалов.

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Актриса держит в секрете подробности своей личной жизни и до сих пор молчит о разводе. Однако, в сети начали распространяться слухи о том, что Денисенко уже нашла нового избранника.

По словам Беспалова, им оказался предприниматель и модель Юрий Савранский. Актриса подписана на мужчину в соцсетях и часто комментирует его сообщения.

Богдан Беспалов заявил о новом романе Наталки Денисенко. Фото: скриншот

Однако, у Юрия есть семья. Предприниматель воспитывает сына и дочь, а также находится в браке уже 18 лет. Правда, последний раз Савранский делился фото с женой еще в прошлом году.

Официальной информации относительно новых отношений актрисы нет, ведь она избегает каких-либо комментариев по поводу личной жизни.

Отметим, это уже не первый раз, когда Денисенко приписывают новый роман после развода. Ранее поговаривали, что актриса встречается с известным украинским режиссером.

Напомним, в мае этого года стало известно, что Денисенко и Фединчик официально развелись после восьми лет в браке.