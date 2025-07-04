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Головна arrow Шоу-бізнес arrow Сергій Притула зізнався, на чому заробляє гроші під час війни arrow

Сергій Притула зізнався, на чому заробляє гроші під час війни

4 липня 2025 13:11
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор
Сергій Притула розповів, на чому заробляє під час війни — відео
Сергій Притула. Фото: кадр з відео
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор

Колишній телеведучий та волонтер Сергій Притула розповів, як під час повномасштабної війни змінилися його заробітки. Керівник благодійного фонду зізнався, що приносить йому основний дохід.

Про це він розповів у інтерв'ю Славі Дьоміну.

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За словами волонтера, зараз він отримує основний дохід від цінних паперів, а також монетизації його YouTube-каналу.

"Є дивіденди з облігацій внутрішньої державної позики. Є у валюті, є в гривні. Свого часу вирішив вложити і по сьогоднішній день виручає. Є та сама монетизація", — сказав Притула.

Конкретні суми своїх статків колишній ведучий не розсекречує, але зазначає, що зараз його родині грошей цілком вистачає.

"Я нікому до кишені не заглядаю і до себе не запускаю. Я не в тій історії, коли буду розповідати, скільки хто заробляє. Тому що це нікого не має цікавити та обходити. Я ФОП 3 групи, дружина також. Як би не вистачало, я б пішов би собі ще якусь іншу роботу шукати", — відповів Притула.

Окрім того, Притула спростував чутки про те, що отримує кошти від роботи свого благодійного фонду. За словами керівника організації, кошти на утримання він отримує від партнерів та донорів.

"Бензин ми отримуємо від наших партнерів. На зарплати дають гроші величезні бізнеси, небайдужі люди, приватні донори. Це все маячня, що фонди відбирає гроші на утримання. Це все брехня. Найбільші бізнеси підтримують мій фонд, дають гроші на зарплату", — сказав Притула.

Нагадаємо, українські зірки відреагували на масовану атаку РФ по Києву.

А також ми писали, що Катерина Осадча спростувала чутки про шлюб з Юрієм Горбуновим.

Сергій Притула гроші українські зірки інтерв'ю волонтерство
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