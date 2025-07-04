Сергей Притула рассказал, на чем зарабатывает во время войны - видео

Сергей Притула. Фото: кадр из видео

Бывший телеведущий и волонтер Сергей Притула рассказал, как во время полномасштабной войны изменились его заработки. Руководитель благотворительного фонда признался, что приносит ему основной доход.

Об этом он рассказал в интервью Славе Демину.

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Сергей Притула рассказал о своем заработке

По словам волонтера, сейчас он получает основной доход от ценных бумаг, а также монетизации его YouTube-канала.

"Есть дивиденды по облигациям внутреннего государственного займа. Есть в валюте, есть в гривне. В свое время решил вложить и по сегодняшний день выручает. Есть та самая монетизация", — сказал Притула.

Конкретные суммы своего состояния бывший ведущий не рассекречивает, но отмечает, что сейчас его семье денег вполне хватает.

"Я никому в карман не заглядываю и к себе не запускаю. Я не в той истории, когда буду рассказывать, сколько кто зарабатывает. Потому что это никого не должно интересовать и обходить. Я ФЛП 3 группы, жена тоже. Если бы не хватало, я бы пошел бы себе еще какую-то другую работу искать", — ответил Притула.

Кроме того, Притула опроверг слухи о том, что получает средства от работы своего благотворительного фонда. По словам руководителя организации, средства на содержание он получает от партнеров и доноров.

"Бензин мы получаем от наших партнеров. На зарплаты дают деньги огромные бизнесы, неравнодушные люди, частные доноры. Это все бред, что фонды отбирает деньги на содержание. Это все ложь. Крупнейшие бизнесы поддерживают мой фонд, дают деньги на зарплату", — сказал Притула.

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