Зеленський в жіночій сукні — Кравець поділилась пікантними подробицями свого сну

Олена Кравець. Фото: instagram.com/lennykravets

Українська акторка Олена Кравець розповіла про свій несподіваний сон. У ньому президент України Володимир Зеленський з'явився у дуже несподіваній ролі.

Про це акторка розповіла в шоу "55 за 5".

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Акторка, яка є хрещеною мамою Олени Зеленської, досі підтримує зв'язок із родиною президента. Ба більше, навіть іноді ділиться із лідером країни кумедними історіями.

Так, Кравець розповіла, що одного разу їй наснився дуже дивний сон із Зеленським. Акторка побачила його у жіночій сукні. До слова, президент із гумором відреагував на таку несподіванку.

"Купу разів снився. В останнє я навіть написала йому про це. Він наснився мені у жіночій сукні. Я кажу: "Вовчику, ти наснився мені у жіночій сукні", а він написав: "Ну я одягну на перемогу", — розповіла Кравець.

До слова, акторка додала, що її досить часто запитують про родину президента та їхнє спілкування, але вона вже звикла і нормально на це реагує.

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