Зеленский в женском платье - Кравец поделилась пикантными подробностями своего сна

Елена Кравец. Фото: instagram.com/lennykravets

Украинская актриса Елена Кравец рассказала о своем неожиданном сне. В нем президент Украины Владимир Зеленский появился в очень неожиданной роли.

Об этом актриса рассказала в шоу "55 за 5".

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Актриса, которая является крестной мамой Елены Зеленской, до сих пор поддерживает связь с семьей президента. Более того, даже иногда делится с лидером страны забавными историями.

Так, Кравец рассказала, что однажды ей приснился очень странный сон с Зеленским. Актриса увидела его в женском платье. К слову, президент с юмором отреагировал на такую неожиданность.

"Кучу раз снился. В последний раз я даже написала ему об этом. Он приснился мне в женском платье. Я говорю: "Волчок, ты приснился мне в женском платье", а он написал: "Ну я надену на победу", — рассказала Кравец.

К слову, актриса добавила, что ее довольно часто спрашивают о семье президента и их общении, но она уже привыкла и нормально на это реагирует.

Напомним, известная украинская актриса разорвала отношения с женихом-россиянином.

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