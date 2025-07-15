Лопес, Еністон та Лонгорія розкрили секрети молодості — найдієвіші процедури

Дженніфер Еністон. Фото: instagram.com/jenniferaniston

Зірки Голлівуду ретельно стежать за своєю зовнішністю, а їхні б'юті-рутини нерідко стають трендами. Ми зібрали найцікавіші факти про те, які процедури допомагають знаменитостями у 50 мати вигляд на 25.

Читайте детальніше в матеріалі Новини.LIVE.

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Дженніфер Лопес — 55 років

Зірка віддає перевагу Signature facial, де комбінуються глибоке очищення, мікрострум, світлотерапія та косметика Biologique Recherche. Також зірка користується EMSculpt Butt Lift для тонусу тіла, щоденно використовує SPF та уникає ботоксу, про що заявляла у Glamour.

Єва Лонгорія — 50 років

Акторка активно користується Morpheus8 — це RF-мікронідлінг, що стимулює вироблення колагену. В інтерв'ю Prevention вона назвала Morpheus8 "матір'ю всіх процедур". Крім того, зірка "Відчайдушних домогосподарок" робить Forma RF для підтяжки шкіри обличчя та Evolve X RF для тіла.

Дженніфер Еністон — 56 років

Акторка обирає хімічні пілінги, лазерні процедури Clear + Brilliant і Thermage, мікроструми, які стимулюють вироблення колагену та покращують пружність. А також зірка робить уколи ботоксу — особливо вона слідкує за гладкістю лоба та зони навколо очей.

Демі Мур — 62 роки

Демі залишається вірною поміркованим процедурам. Вона користується ботоксом, лазерним шліфуванням шкіри, RF-процедурами та філінгом губ і обличчя. Зірка зберігає природність, не втрачаючи свіжості образу.

Гвінет Пелтроу — 52 роки

Акторка активно просуває натуральні методики через свій бренд Goop, але й не уникає сучасних процедур — це лазерні Thermage, Clear + Brilliant, мікронідлінг, інфрачервоні сауни, кріотерапія та вакуумна терапія обличчя. А також одного разу Гвінет наважилася на процедуру, під час якої обличчя жалять бджоли, щоб позбутися рубців та запалень на шкірі. Вона виступає за природне старіння, поєднуючи wellness-підхід із сучасними технологіями.

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