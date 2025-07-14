Єву Лонгорію засняли на пляжі — який вигляд має 50-річна зірка у купальнику

Єва Лонгорія. Фото: instagram.com/evalongoria

Американська акторка Єва Лонгорія засвітилася на відпочинку разом зі своїм чоловіком та сином. Папараці заскочили зірку "Відчайдушних домогосподарок" на пляжі.

Світлинами з акторкою поділилися Backgrid в Instagram.

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Зірка вирішила на пляжний відпочинок разом зі своїм чоловіком-медіамагнатом Хосе Бастоном та 7-річним сином Сантьяго. Папараці заскочили зіркову родину на іспанському курорті Марбелья.

Єва Лонгорія з чоловіком та сином на пляжі. Фото: instagram.com/backgrid_usa

На світлинах шанувальники побачили, який вигляд має фігура 50-річної Лонгорії без фотошопу. Акторка посвітили принадами у помаранчевому мінібікіні. Для захисту від сонця Єва одягнула білу бейсболку та темні окуляри.

Єва Лонгорія у купальнику. Фото: instagram.com/backgrid_usa

Єва Лонгорія на відпочинку. Фото: instagram.com/backgrid_usa

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