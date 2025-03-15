Єві Лонгорії 50 — зірка влаштувала відверту фотосесію до дня народження

Єва Лонгорія. Фото: instagram.com/evalongoria

Американська акторка та продюсерка Єва Лонгорія сьогодні, 15 березня, святкує свій день народження. Зірці серіалу "Відчайдушні домогосподарки" виповнилося 50 років.

З нагоди свята знаменитість влаштувала неочікувану фотосесію та поділилася кадрами в Instagram.

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В особливий день акторка вирішила потішити себе та шанувальників спокусливою фотосесією. У кадрі Лонгорія постала у відвертих, але ніжних образах.

"Це 50", — лаконічно підписала світлини зірка.

50-річна Єва Лонгорія. Фото: instagram.com/evalongoria

Зірка позувала перед камерою у білій довгій сорочці, яку одягнула без спіднього. А в іншому образі Лонгорія прикрили оголене тіло мереживною накидкою молочного кольору. Обидва образи акторка доповнила однією зі своїх улюблених зачісок — пишною укладкою з локонами, та макіяжем з акцентом на очах.

Лонгорія у фотосесії до дня народження. Фото: instagram.com/evalongoria

У коментарях шанувальники привітали знаменитість із днем народження та наробили їй компліментів. Фани у захваті від того, який вигляд має Єва у свої 50.

"З днем народження! 50 ще ніколи не були такими гарячими".

"Ти стаєш тільки кращою! З днем народження, красуня!"

"Абсолютно неймовірна! Мої вітання".

"О боже, що зробити, аби мати такий вигляд у 50? Богиня".

Єва Лонгорія позувала у новій фотосесії. Фото: instagram.com/evalongoria

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