Єві Лонгорії 50 — зірка влаштувала відверту фотосесію до дня народження

Єва Лонгорія приголомшила відвертою фотосесією на своє 50-річчя
Американська акторка та продюсерка Єва Лонгорія сьогодні, 15 березня, святкує свій день народження. Зірці серіалу "Відчайдушні домогосподарки" виповнилося 50 років.
З нагоди свята знаменитість влаштувала неочікувану фотосесію та поділилася кадрами в Instagram.
Єва Лонгорія святкує 50-річчя
В особливий день акторка вирішила потішити себе та шанувальників спокусливою фотосесією. У кадрі Лонгорія постала у відвертих, але ніжних образах.
"Це 50", — лаконічно підписала світлини зірка.
Зірка позувала перед камерою у білій довгій сорочці, яку одягнула без спіднього. А в іншому образі Лонгорія прикрили оголене тіло мереживною накидкою молочного кольору. Обидва образи акторка доповнила однією зі своїх улюблених зачісок — пишною укладкою з локонами, та макіяжем з акцентом на очах.
У коментарях шанувальники привітали знаменитість із днем народження та наробили їй компліментів. Фани у захваті від того, який вигляд має Єва у свої 50.
"З днем народження! 50 ще ніколи не були такими гарячими".
"Ти стаєш тільки кращою! З днем народження, красуня!"
"Абсолютно неймовірна! Мої вітання".
"О боже, що зробити, аби мати такий вигляд у 50? Богиня".
Нагадаємо, Кім Кардаш'ян влаштувала романтичну фотосесію з "бойфрендом"-роботом.
Також Лілія Ребрик зворушливо привітала доньку з її першим днем народження.
Читайте Новини.LIVE!