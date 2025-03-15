Еве Лонгории 50 — звезда устроила откровенную фотосессию ко дню рождения

Ева Лонгория. Фото: instagram.com/evalongoria

Американская актриса и продюсер Ева Лонгория сегодня, 15 марта, празднует свой день рождения. Звезде сериала "Отчаянные домохозяйки" исполнилось 50 лет.

По случаю праздника знаменитость устроила неожиданную фотосессию и поделилась кадрами в Instagram.

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В особый день актриса решила порадовать себя и поклонников соблазнительной фотосессией. В кадре Лонгория предстала в откровенных, но нежных образах.

"Это 50", — лаконично подписала фотографии звезда.

50-летняя Ева Лонгория. Фото: instagram.com/evalongoria

Звезда позировала перед камерой в белой длинной рубашке, которую надела без нижнего белья. А в другом образе Лонгория прикрыла обнаженное тело кружевной накидкой молочного цвета. Оба образа актриса дополнила одной из своих любимых причесок — пышной укладкой с локонами, и макияжем с акцентом на глазах.

Лонгория в фотосессии ко дню рождения. Фото: instagram.com/evalongoria

В комментариях поклонники поздравили знаменитость с днем рождения и наделали ей комплиментов. Фаны в восторге от того, как выглядит Ева в свои 50.

"С днем рождения! 50 еще никогда не были такими горячими".

"Ты становишься только лучше! С днем рождения, красавица!"

"Совершенно невероятная! Мои поздравления".

"О боже, что сделать, чтобы выглядеть так в 50? Богиня".

Ева Лонгория позировала в новой фотосессии. Фото: instagram.com/evalongoria

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