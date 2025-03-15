Еве Лонгории 50 — звезда устроила откровенную фотосессию ко дню рождения

Ева Лонгория ошеломила откровенной фотосессией на свое 50-летие
Американская актриса и продюсер Ева Лонгория сегодня, 15 марта, празднует свой день рождения. Звезде сериала "Отчаянные домохозяйки" исполнилось 50 лет.
По случаю праздника знаменитость устроила неожиданную фотосессию и поделилась кадрами в Instagram.
Ева Лонгория празднует 50-летие
В особый день актриса решила порадовать себя и поклонников соблазнительной фотосессией. В кадре Лонгория предстала в откровенных, но нежных образах.
"Это 50", — лаконично подписала фотографии звезда.
Звезда позировала перед камерой в белой длинной рубашке, которую надела без нижнего белья. А в другом образе Лонгория прикрыла обнаженное тело кружевной накидкой молочного цвета. Оба образа актриса дополнила одной из своих любимых причесок — пышной укладкой с локонами, и макияжем с акцентом на глазах.
В комментариях поклонники поздравили знаменитость с днем рождения и наделали ей комплиментов. Фаны в восторге от того, как выглядит Ева в свои 50.
"С днем рождения! 50 еще никогда не были такими горячими".
"Ты становишься только лучше! С днем рождения, красавица!"
"Совершенно невероятная! Мои поздравления".
"О боже, что сделать, чтобы выглядеть так в 50? Богиня".
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