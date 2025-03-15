Кім Кардаш'ян влаштувала фотосесію з роботом від Tesla — фото, відео

Кім Кардаш'ян з роботом Optimus від Tesla. Фото: instagram.com/kimkardashian

Американська світська левиця та акторка Кім Кардаш'ян приголомшила фанів новою витівкою. Зірка провела ніч з людиноподібним роботом від компанії Tesla.

Світлинами із новим "другом" знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Кім Кардаш'ян приголомшила фотосесією з роботом

44-річна зірка цього разу приголомшила шанувальників фотосесією для модного глянцю Perfect. У постапокаліптичній зйомці Кардаш'ян показалася у компанії людиноподібного робота Optimus, який постав у ролі її "бойфренда" з майбутнього. З ним вони каталися на авто, засмагали біля басейну та провели ніч біля океану.

Кім Кардаш'ян з роботом Optimus. Фото: instagram.com/kimkardashian

Для фотосесії Кім обрала декілька спокусливих образів. Знаменитість позувала у напівпрозорій асиметричній спідниці та короткому топі біля автомобілю Tesla Cybertruck.

Кім Кардаш'ян зробила фото з роботом. Фото: instagram.com/kimkardashian

Також Кардаш'ян продемонструвала свою фігуру у білому мереживному комбінезоні, який доповнила великим капелюхом та хутром.

Кім Кардаш'ян показала спокусливі образи. Фото: instagram.com/kimkardashian

А на більш пікантній світлині зірка оголила сідниці, лежачи в обіймах робота на тлі океану.

Кім Кардаш'ян в обіймах робота Tesla. Фото: instagram.com/kimkardashian

Щоправда, таку футуристичну фотосесію Кім оцінили не всі. Зокрема, в коментарях світську левицю розкритикували за підтримку Tesla, власником якої є скандальний винахідник Ілон Маск.

"Я не розумію, що тут відбувається".

"Що далі? Салютувати?".

"Вона точно обрала не ту сторону".

"Дівчинко, з тобою все гаразд?".

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