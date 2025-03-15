Ким Кардашьян устроила фотосессию с роботом от Tesla — фото, видео

Ким Кардашьян провела ночь с роботом в роли бойфренда
Американская светская львица и актриса Ким Кардашьян ошеломила фанов новой выходкой. Звезда провела ночь с человекоподобным роботом от компании Tesla.
Фотографиями с новым "другом" знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.
Ким Кардашьян ошеломила фотосессией с роботом
44-летняя звезда на этот раз ошеломила поклонников фотосессией для модного глянца Perfect. В постапокалиптической съемке Кардашьян показалась в компании человекоподобного робота Optimus, который предстал в роли ее "бойфренда" из будущего. С ним они катались на авто, загорали у бассейна и провели ночь у океана.
Для фотосессии Ким выбрала несколько соблазнительных образов. Знаменитость позировала в полупрозрачной асимметричной юбке и коротком топе возле автомобиля Tesla Cybertruck.
Также Кардашьян продемонстрировала свою фигуру в белом кружевном комбинезоне, который дополнила большой шляпой и мехом.
А на более пикантной фотографии звезда обнажила ягодицы, лежа в объятиях робота на фоне океана.
Правда, такую футуристическую фотосессию Ким оценили не все. В частности, в комментариях светскую львицу раскритиковали за поддержку Tesla, владельцем которой является скандальный изобретатель Илон Маск.
"Я не понимаю, что здесь происходит".
"Что дальше? Салютовать?".
"Она точно выбрала не ту сторону".
"Девочка, с тобой все в порядке?".
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