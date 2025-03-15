Ким Кардашьян устроила фотосессию с роботом от Tesla — фото, видео

Ким Кардашьян с роботом Optimus от Tesla. Фото: instagram.com/kimkardashian

Американская светская львица и актриса Ким Кардашьян ошеломила фанов новой выходкой. Звезда провела ночь с человекоподобным роботом от компании Tesla.

Фотографиями с новым "другом" знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

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44-летняя звезда на этот раз ошеломила поклонников фотосессией для модного глянца Perfect. В постапокалиптической съемке Кардашьян показалась в компании человекоподобного робота Optimus, который предстал в роли ее "бойфренда" из будущего. С ним они катались на авто, загорали у бассейна и провели ночь у океана.

Ким Кардашьян с роботом Optimus. Фото: instagram.com/kimkardashian

Для фотосессии Ким выбрала несколько соблазнительных образов. Знаменитость позировала в полупрозрачной асимметричной юбке и коротком топе возле автомобиля Tesla Cybertruck.

Ким Кардашьян сделала фото с роботом. Фото: instagram.com/kimkardashian

Также Кардашьян продемонстрировала свою фигуру в белом кружевном комбинезоне, который дополнила большой шляпой и мехом.

Ким Кардашьян показала соблазнительные образы. Фото: instagram.com/kimkardashian

А на более пикантной фотографии звезда обнажила ягодицы, лежа в объятиях робота на фоне океана.

Ким Кардашьян в объятиях робота Tesla. Фото: instagram.com/kimkardashian

Правда, такую футуристическую фотосессию Ким оценили не все. В частности, в комментариях светскую львицу раскритиковали за поддержку Tesla, владельцем которой является скандальный изобретатель Илон Маск.

"Я не понимаю, что здесь происходит".

"Что дальше? Салютовать?".

"Она точно выбрала не ту сторону".

"Девочка, с тобой все в порядке?".

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