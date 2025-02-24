Кращі бьюті-процедури знаменитостей — що роблять зірки Голівуду

ТОП модних beauty-процедур від зірок Голлівуду
Голлівудські зірки завжди прагнуть мати бездоганний вигляд, тож готові на все заради краси та молодості. І якщо раніше знаменитості приховували свої секрети, то зараз вони навпаки залюбки розповідають фанам про свою beauty-рутину.
Редакція Новини.LIVE розповідає, до яких процедур вдаються відомі голлівудські акторки.
Мікроголковий RF-ліфтинг
Одна із найпопулярніших процедур серед зірок. Лінді Логан та Кім Карадш'ян є особливими прихильницями саме такого методу для збереження молодості шкіри. У мікроголковому RF-ліфтингу використовують крихітні голки з радіочастотною енергією для стимуляції вироблення колагену, в результаті чого шкіра стає гладенькою та підтягнутою.
Ultherapy
Улюблена процедура краси від Дженніфер Еністон. 56-річна зірка "Друзів" віддає перевагу глибокому омолодженню шкіри завдяки ультразвуку. Ця процедура стимулює вироблення колагену завдяки спеціальним звуковим імпульсам, які проникають глибоко в шкіру.
Бджолина терапія
Цей спосіб точно не для слабкодухих, а Гвінет Пелтроу, схоже, як раз не з таких. Заради того, аби позбутися рубців та запалень на шкірі, зірка наважилася на болісну процедуру, під час якої вас жалять бджоли.
Vampire Facial
Декілька років тому ця процедура стала справжньою сенсацією завдяки Кім Кардаш'ян. Під час "вампірського догляду" використовується плазма з вашої власної крові, яка містить тромбоцити. Вона вводиться у шкіру за допомогою мікроголок для прискорення клітинного обміну та зменшення постакне.
LED-терапія
Ця процедура чудово підійде тим, хто не наважується на уколи чи укуси бджіл. Під час LED-терапії використовують світлові хвилі, які проникають на різні рівні шкіри, зменшують набряки та запалення. Кріссі Тайген є великою прихильницею саме цього метода.
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