Кращі бьюті-процедури знаменитостей — що роблять зірки Голівуду

Акторка Дженніфер Еністон. Фото: instagram.com/jenniferaniston

Голлівудські зірки завжди прагнуть мати бездоганний вигляд, тож готові на все заради краси та молодості. І якщо раніше знаменитості приховували свої секрети, то зараз вони навпаки залюбки розповідають фанам про свою beauty-рутину.

Редакція Новини.LIVE розповідає, до яких процедур вдаються відомі голлівудські акторки.

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Мікроголковий RF-ліфтинг

Одна із найпопулярніших процедур серед зірок. Лінді Логан та Кім Карадш'ян є особливими прихильницями саме такого методу для збереження молодості шкіри. У мікроголковому RF-ліфтингу використовують крихітні голки з радіочастотною енергією для стимуляції вироблення колагену, в результаті чого шкіра стає гладенькою та підтягнутою.

Ліндсі Логан. Фото: instagram.com/lindsaylohan

Ultherapy

Улюблена процедура краси від Дженніфер Еністон. 56-річна зірка "Друзів" віддає перевагу глибокому омолодженню шкіри завдяки ультразвуку. Ця процедура стимулює вироблення колагену завдяки спеціальним звуковим імпульсам, які проникають глибоко в шкіру.

Дженніфер Еністон. Фото: instagram.com/jenniferaniston

Бджолина терапія

Цей спосіб точно не для слабкодухих, а Гвінет Пелтроу, схоже, як раз не з таких. Заради того, аби позбутися рубців та запалень на шкірі, зірка наважилася на болісну процедуру, під час якої вас жалять бджоли.

Гвінет Пелтроу. Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Vampire Facial

Декілька років тому ця процедура стала справжньою сенсацією завдяки Кім Кардаш'ян. Під час "вампірського догляду" використовується плазма з вашої власної крові, яка містить тромбоцити. Вона вводиться у шкіру за допомогою мікроголок для прискорення клітинного обміну та зменшення постакне.

Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian

LED-терапія

Ця процедура чудово підійде тим, хто не наважується на уколи чи укуси бджіл. Під час LED-терапії використовують світлові хвилі, які проникають на різні рівні шкіри, зменшують набряки та запалення. Кріссі Тайген є великою прихильницею саме цього метода.

Кріссі Тайган. Фото: instagram.com/chrissyteigen

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