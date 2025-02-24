Лучшие бьюти-процедуры знаменитостей — что делают звезды Голливуда

Актриса Дженнифер Энистон. Фото: instagram.com/jenniferaniston

Голливудские звезды всегда стремятся иметь безупречный вид, поэтому готовы на все ради красоты и молодости. И если раньше знаменитости скрывали свои секреты, то сейчас они наоборот охотно рассказывают фанам о своей beauty-рутине.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, к каким процедурам прибегают известные голливудские актрисы.

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Микроигольчатый RF-лифтинг

Одна из самых популярных процедур среди звезд. Линди Лохан и Ким Карадшьян являются особыми поклонницами именно такого метода для сохранения молодости кожи. В микроигольчатом RF-лифтинге используют крошечные иглы с радиочастотной энергией для стимуляции выработки коллагена, в результате чего кожа становится гладкой и подтянутой.

Линдси Лохан. Фото: instagram.com/lindsaylohan

Ultherapy

Любимая процедура красоты от Дженнифер Энистон. 56-летняя звезда "Друзей" предпочитает глубокое омоложение кожи благодаря ультразвуку. Эта процедура стимулирует выработку коллагена благодаря специальным звуковым импульсам, которые проникают глубоко в кожу.

Дженнифер Энистон. Фото: instagram.com/jenniferaniston

Пчелиная терапия пчелиная терапия

Этот способ точно не для слабонервных, а Гвинет Пэлтроу, похоже, как раз не из таких. Ради того, чтобы избавиться от рубцов и воспалений на коже, звезда решилась на болезненную процедуру, во время которой вас жалят пчелы.

Гвинет Пэлтроу. Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Vampire Facial

Несколько лет назад эта процедура стала настоящей сенсацией благодаря Ким Кардашьян. Во время "вампирского ухода" используется плазма из вашей собственной крови, которая содержит тромбоциты. Она вводится в кожу с помощью микроигл для ускорения клеточного обмена и уменьшения постакне.

Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian

LED-терапия

Эта процедура прекрасно подойдет тем, кто не решается на уколы или укусы пчел. Во время LED-терапии используют световые волны, которые проникают на разные уровни кожи, уменьшают отеки и воспаление. Крисси Тайген является большой поклонницей именно этого метода.

Крисси Тайган. Фото: instagram.com/chrissyteigen

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