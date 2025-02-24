Лучшие бьюти-процедуры знаменитостей — что делают звезды Голливуда

ТОП модных beauty-процедур от звезд Голливуда
Голливудские звезды всегда стремятся иметь безупречный вид, поэтому готовы на все ради красоты и молодости. И если раньше знаменитости скрывали свои секреты, то сейчас они наоборот охотно рассказывают фанам о своей beauty-рутине.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, к каким процедурам прибегают известные голливудские актрисы.
Микроигольчатый RF-лифтинг
Одна из самых популярных процедур среди звезд. Линди Лохан и Ким Карадшьян являются особыми поклонницами именно такого метода для сохранения молодости кожи. В микроигольчатом RF-лифтинге используют крошечные иглы с радиочастотной энергией для стимуляции выработки коллагена, в результате чего кожа становится гладкой и подтянутой.
Ultherapy
Любимая процедура красоты от Дженнифер Энистон. 56-летняя звезда "Друзей" предпочитает глубокое омоложение кожи благодаря ультразвуку. Эта процедура стимулирует выработку коллагена благодаря специальным звуковым импульсам, которые проникают глубоко в кожу.
Пчелиная терапия пчелиная терапия
Этот способ точно не для слабонервных, а Гвинет Пэлтроу, похоже, как раз не из таких. Ради того, чтобы избавиться от рубцов и воспалений на коже, звезда решилась на болезненную процедуру, во время которой вас жалят пчелы.
Vampire Facial
Несколько лет назад эта процедура стала настоящей сенсацией благодаря Ким Кардашьян. Во время "вампирского ухода" используется плазма из вашей собственной крови, которая содержит тромбоциты. Она вводится в кожу с помощью микроигл для ускорения клеточного обмена и уменьшения постакне.
LED-терапия
Эта процедура прекрасно подойдет тем, кто не решается на уколы или укусы пчел. Во время LED-терапии используют световые волны, которые проникают на разные уровни кожи, уменьшают отеки и воспаление. Крисси Тайген является большой поклонницей именно этого метода.
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