Еву Лонгорию засняли на пляже — как выглядит 50-летняя звезда в купальнике

Без фотошопа — 50-летнюю Еву Лонгорию застали в купальнике
Американская актриса Ева Лонгория засветилась на отдыхе вместе со своим мужем и сыном. Папарацци застали звезду "Отчаянных домохозяек" на пляже.
Фотографиями с актрисой поделились Backgrid в Instagram.
Ева Лонгория посветила фигурой в купальнике
Звезда решила на пляжный отдых вместе со своим мужем-медиамагнатом Хосе Бастоном и 7-летним сыном Сантьяго. Папарацци застали звездную семью на испанском курорте Марбелья.
На фотографиях поклонники увидели, как выглядит фигура 50-летней Лонгории без фотошопа. Актриса посветила прелестями в оранжевом мини-бикини. Для защиты от солнца Ева надела белую бейсболку и темные очки.
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