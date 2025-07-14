Еву Лонгорию засняли на пляже — как выглядит 50-летняя звезда в купальнике

Ева Лонгория. Фото: instagram.com/evalongoria

Американская актриса Ева Лонгория засветилась на отдыхе вместе со своим мужем и сыном. Папарацци застали звезду "Отчаянных домохозяек" на пляже.

Фотографиями с актрисой поделились Backgrid в Instagram.

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Звезда решила на пляжный отдых вместе со своим мужем-медиамагнатом Хосе Бастоном и 7-летним сыном Сантьяго. Папарацци застали звездную семью на испанском курорте Марбелья.

Ева Лонгория с мужем и сыном на пляже. Фото: instagram.com/backgrid_usa

На фотографиях поклонники увидели, как выглядит фигура 50-летней Лонгории без фотошопа. Актриса посветила прелестями в оранжевом мини-бикини. Для защиты от солнца Ева надела белую бейсболку и темные очки.

Ева Лонгория в купальнике. Фото: instagram.com/backgrid_usa

Ева Лонгория на отдыхе на отдыхе. Фото: instagram.com/backgrid_usa

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