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Найміцніша пара Голлівуду в 90-х — історія кохання Вілліса та Мур

13 липня 2025 13:11
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор
Історія кохання Брюса Вілліса та Демі Мур — чому розлучилася зіркова пара
Брюс Вілліс та Демі Мур. Фото: instagram.com/buuski
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор

У 90-х актори Брюс Вілліс і Демі Мур були однією з найяскравіших і найміцніших пар Голлівуду. Попри розлучення, їхній союз і дотепер захоплює шанувальників та є прикладом для багатьох родин.

Новини.LIVE розповідає історію кохання пари.

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Історія кохання Брюса Вілліса та Демі Мур

Майбутнє подружжя познайомилося 1987 року на прем'єрі фільму в Лос-Анджелесі. Демі прийшла з нареченим, актором Еміліо Естевесом, а Брюс був серед гостей. Актори перетнулися біля бару і проговорили увесь вечір, після чого Демі залишила Брюсу свій номер просто на руці.

Брюс Вілліс та Демі Мур в молодості - фото
Брюс Вілліс та Демі Мур на початку стосунків. Фото: instagram.com/buuski

Через декілька місяців пара таємно одружилася у Лас-Вегасі. Але потім влаштувала ще одну, більш традиційну церемонію, спеціально для родичів та близьких друзів.

Брюс Вілліс та Демі Мур в 90-х - фото
Брюс Вілліс та Демі Мур в молодості. Фото: instagram.com/buuski

Відразу після весілля Демі завагітніла — так народилася їхня перша донька Румер. Прагнучи спокійного життя, родина переїхала до штату Айдахо, де у них з'явилися ще дві доньки — Скаут і Таллула.

Попри це, зіркові батьки не відмовлялися від акторської кар'єри та поєднували знімання з вихованням дітей. Втім, у шлюбі назрівали проблеми. Вілліс прагнув, аби Мур більше часу присвячувала родині, тоді як сама Демі прагнула повернутися до активної роботи, хоча часто отримувала ролі, що її не задовольняли через надмірну сексуалізацію.

Молоді Брюс Вілліс та Демі Мур - фото
Брюс Вілліс і Демі Мур у 90-х. Фото: instagram.com/buuski

Вілліс свідомо відмовлявся від частини проєктів заради сім'ї, але в 1996 році почали ширитися чутки про його зради. Демі не розкривала подробиць, лише зазначила: "Йому було 36, він був багатий і знаменитий". Через два роки пара оголосила про розставання, а 2000 року офіційно оформила розлучення.

Шлюб тривав 11 років, та навіть після розлучення пара залишалася близькою. Колишнє подружжя продовжилося разом виховувати доньок та підтримувати одне одного.

Брюс Вілліс та Демі Мур з трьома доньками - фото
Демі Мур та Брюс Вілліс з доньками. Фото: instagram.com/buuski

Вілліс був на весіллі Демі з Ештоном Кутчером 2008 року та підтримав після розлучення, а Демі подружилася з новою дружиною Брюса — Еммою Гемінг. Вони часто проводять час родинами та навіть просиділи разом увесь карантин.

Родина Брюса Вілліса - фото
Емма Гемінг, Брюс Вілліс та Демі Мур з доньками. Фото: instagram.com/demimoore

Коли 2022 року у Вілліса діагностували деменцію, Мур підтримала колишнього чоловіка. Акторка допомагає Еммі із піклуванням про актора та часто навідується до нього в гості.

Брюс Вілліса та Демі Мур після розлучення - фото
Брюс Вілліс та Демі Мур у березні 2025 року. Фото: instagram.com/demimoore

Раніше ми розповідали, де зараз колишній чоловік Ані Лорак та чи спілкується він зі співачкою-зрадницею.

А також ми розповідали, куди зникла зірка "нульових" Гайтана.

Брюс Вілліс Голлівуд Демі Мур закордонні зірки кохання
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14:05 Прибуток на папері — скільки можна заробити на макулатурі у 2025

13:56 Командир розвідки ЗСУ заявив про збільшення виробництва БпЛА в РФ

Пошкоджені будинки й авто — фото наслідків обстрілу Львова - 80x80

Пошкоджені будинки й авто — фото наслідків обстрілу Львова

13:47 Нетаньягу пояснив, чому операція проти Ірану була необхідна

13:40 В Одеській області водій збив собаку й утік — відео

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