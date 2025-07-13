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Главная arrow Шоу-бизнес arrow Самая крепкая пара Голливуда в 90-х — история любви Уиллиса и Мур arrow

Самая крепкая пара Голливуда в 90-х — история любви Уиллиса и Мур

13 июля 2025 13:11
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор
История любви Брюса Уиллиса и Деми Мур — почему рассталась звездная пара
Брюс Уиллис и Деми Мур. Фото: instagram.com/buuski
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор

В 90-х актеры Брюс Уиллис и Деми Мур были одной из самых ярких и крепких пар Голливуда. Несмотря на развод, их союз и сегодня восхищает поклонников и является примером для многих семей.

Новини.LIVE рассказывает историю любви пары.

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История любви Брюса Уиллиса и Деми Мур

Будущие супруги познакомились в 1987 году на премьере фильма в Лос-Анджелесе. Деми пришла с женихом, актером Эмилио Эстевесом, а Брюс был среди гостей. Актеры пересеклись возле бара и проговорили весь вечер, после чего Деми оставила Брюсу свой номер прямо на руке.

Брюс Вілліс та Демі Мур в молодості - фото
Брюс Уиллис и Деми Мур в начале отношений. Фото: instagram.com/buuski

Через несколько месяцев пара тайно поженилась в Лас-Вегасе. Но потом устроила еще одну, более традиционную церемонию, специально для родственников и близких друзей.

Брюс Вілліс та Демі Мур в 90-х - фото
Брюс Уиллис и Деми Мур в молодости. Фото: instagram.com/buuski

Сразу после свадьбы Деми забеременела — так родилась их первая дочь Румер. Стремясь к спокойной жизни, семья переехала в штат Айдахо, где у них появились еще две дочери — Скаут и Таллула.

Несмотря на это, звездные родители не отказывались от актерской карьеры и совмещали съемки с воспитанием детей. Впрочем, в браке назревали проблемы. Уиллис стремился, чтобы Мур больше времени посвящала семье, тогда как сама Деми стремилась вернуться к активной работе, хотя часто получала роли, которые ее не удовлетворяли из-за чрезмерной сексуализации.

Молоді Брюс Вілліс та Демі Мур - фото
Брюс Уиллис и Деми Мур в 90-х. Фото: instagram.com/buuski

Уиллис сознательно отказывался от части проектов ради семьи, но в 1996 году начали распространяться слухи о его изменах. Деми не раскрывала подробностей, лишь отметила: "Ему было 36, он был богат и знаменит". Через два года пара объявила о расставании, а в 2000 году официально оформила развод.

Брак продлился 11 лет, но даже после развода пара оставалась близкой. Бывшие супруги продолжили вместе воспитывать дочерей и поддерживать друг друга.

Брюс Вілліс та Демі Мур з трьома доньками - фото
Деми Мур и Брюс Уиллис с дочерьми. Фото: instagram.com/buuski

Уиллис был на свадьбе Деми с Эштоном Кутчером в 2008 году и поддержал после развода, а Деми подружилась с новой женой Брюса — Эммой Хеминг. Они часто проводят время семьями и даже просидели вместе весь карантин.

Родина Брюса Вілліса - фото
Эмма Хеминг, Брюс Уиллис и Деми Мур с дочерьми. Фото: instagram.com/demimoore

Когда в 2022 году у Уиллиса диагностировали деменцию, Мур поддержала бывшего мужа. Актриса помогает Эмми с заботой об актере и часто наведывается к нему в гости.

Брюс Вілліса та Демі Мур після розлучення - фото
Брюс Уиллис и Деми Мур в марте 2025 года. Фото: instagram.com/demimoore

Ранее мы рассказывали, где сейчас бывший муж Ани Лорак и общается ли он с певицей-предательницей.

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Брюс Уиллис Голливуд Деми Мур зарубежные звезды любовь
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13:12 Враг атаковал Днепропетровщину — погибла женщина

12:56 В Одессе появился переулок Толвинского — где именно

Повреждены дома и авто — фото последствий обстрела Львова - 80x80

Повреждены дома и авто — фото последствий обстрела Львова

12:45 Сырский встретился с командующим вооруженными силами Латвии

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