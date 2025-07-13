История любви Брюса Уиллиса и Деми Мур — почему рассталась звездная пара

Самая крепкая пара Голливуда в 90-х — история любви Уиллиса и Мур
В 90-х актеры Брюс Уиллис и Деми Мур были одной из самых ярких и крепких пар Голливуда. Несмотря на развод, их союз и сегодня восхищает поклонников и является примером для многих семей.
Новини.LIVE рассказывает историю любви пары.
История любви Брюса Уиллиса и Деми Мур
Будущие супруги познакомились в 1987 году на премьере фильма в Лос-Анджелесе. Деми пришла с женихом, актером Эмилио Эстевесом, а Брюс был среди гостей. Актеры пересеклись возле бара и проговорили весь вечер, после чего Деми оставила Брюсу свой номер прямо на руке.
Через несколько месяцев пара тайно поженилась в Лас-Вегасе. Но потом устроила еще одну, более традиционную церемонию, специально для родственников и близких друзей.
Сразу после свадьбы Деми забеременела — так родилась их первая дочь Румер. Стремясь к спокойной жизни, семья переехала в штат Айдахо, где у них появились еще две дочери — Скаут и Таллула.
Несмотря на это, звездные родители не отказывались от актерской карьеры и совмещали съемки с воспитанием детей. Впрочем, в браке назревали проблемы. Уиллис стремился, чтобы Мур больше времени посвящала семье, тогда как сама Деми стремилась вернуться к активной работе, хотя часто получала роли, которые ее не удовлетворяли из-за чрезмерной сексуализации.
Уиллис сознательно отказывался от части проектов ради семьи, но в 1996 году начали распространяться слухи о его изменах. Деми не раскрывала подробностей, лишь отметила: "Ему было 36, он был богат и знаменит". Через два года пара объявила о расставании, а в 2000 году официально оформила развод.
Брак продлился 11 лет, но даже после развода пара оставалась близкой. Бывшие супруги продолжили вместе воспитывать дочерей и поддерживать друг друга.
Уиллис был на свадьбе Деми с Эштоном Кутчером в 2008 году и поддержал после развода, а Деми подружилась с новой женой Брюса — Эммой Хеминг. Они часто проводят время семьями и даже просидели вместе весь карантин.
Когда в 2022 году у Уиллиса диагностировали деменцию, Мур поддержала бывшего мужа. Актриса помогает Эмми с заботой об актере и часто наведывается к нему в гости.
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