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Главная arrow Шоу-бизнес arrow Обманули возраст — секреты звезд, которые в 50 лет выглядят на 25 arrow

Обманули возраст — секреты звезд, которые в 50 лет выглядят на 25

15 июля 2025 16:50
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор
Лопес, Энистон и Лонгория раскрыли секреты молодости — действенные процедуры
Дженнифер Энистон. Фото: instagram.com/jenniferaniston
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор

Звезды Голливуда тщательно следят за своей внешностью, а их бьюти-рутины нередко становятся трендами. Мы собрали самые интересные факты о том, какие процедуры помогают знаменитостям в 50 выглядеть на 25.

Читайте подробнее в материале Новини.LIVE.

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Дженнифер Лопес — 55 лет

Звезда предпочитает Signature facial, где комбинируются глубокое очищение, микроток, светотерапия и косметика Biologique Recherche. Также звезда пользуется EMSculpt Butt Lift для тонуса тела, ежедневно использует SPF и избегает ботокса, о чем заявляла в Glamour.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ева Лонгория — 50 лет

Актриса активно пользуется Morpheus8 — это RF-микронидлинг, стимулирующий выработку коллагена. В интервью Prevention она назвала Morpheus8 "матерью всех процедур". Кроме того, звезда "Отчаянных домохозяек" делает Forma RF для подтяжки кожи лица и Evolve X RF для тела.

Дженнифер Энистон — 56 лет

Актриса выбирает химические пилинги, лазерные процедуры Clear + Brilliant и Thermage, микротоки, которые стимулируют выработку коллагена и улучшают упругость. А также звезда делает уколы ботокса — особенно она следит за гладкостью лба и зоны вокруг глаз.

Деми Мур — 62 года

Деми остается верной умеренным процедурам. Она пользуется ботоксом, лазерной шлифовкой кожи, RF-процедурами и филингом губ и лица. Звезда сохраняет естественность, не теряя свежести образа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Demi Moore (@demimoore)

Гвинет Пэлтроу — 52 года

Актриса активно продвигает натуральные методики через свой бренд Goop, но и не избегает современных процедур — это лазерные Thermage, Clear + Brilliant, микронидлинг, инфракрасные сауны, криотерапия и вакуумная терапия лица. А также однажды Гвинет решилась на процедуру, во время которой лицо жалят пчелы, чтобы избавиться от рубцов и воспалений на коже. Она выступает за естественное старение, сочетая wellness-подход с современными технологиями.

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Дженнифер Энистон Дженнифер Лопес Деми Мур Гвинет Пэлтроу зарубежные звезды Ева Лонгория
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