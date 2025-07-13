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Не впізнати — який вигляд мала Ольга Сумська у 2000-х

13 липня 2025 09:52
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор
Ольга Сумська в молодості — фото, на яких не впізнати зірку
Ольга Сумська. Фото: instagram.com/olgasumska
Аліна Зіброва - Редактор
Аліна Зіброва
Редактор

Українська акторка Ольга Сумська завжди привертала увагу шанувальників своєю елегантністю та жіночністю. За роки своєї кар'єри зірка встигла декілька разів змінити стиль, але завжди залишалася секс-символом українського кіно.

Новини.LIVE пригадує, якою була акторка у "нульових".

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На початку 2000-х Сумську знали не лише як акторку, а й як телеведучу. З 1997 року вона вела розважальну програму "Імперія кіно".

Ольга Сумська у молодості - фото
31-річна Ольга Сумська. Фото: instagram.com/olgasumska

Образи акторки з телеекранів надихали сотні українок, тож не дивно, що вона дуже швидко заявоювала титул однієї із найгарніших жінок країни.

Ольга Сумська в молодості - архівні фото
Ольга Сумська у "нульових". Фото: instagram.com/olgasumska

У ті часи зірка не боялася експериментів та самовираження. 2002 року під час другої вагітності Сумська навіть знялася у відвертій фотосесії.

Ольга Сумська під час вагітності - фото
Вагітна Ольга Сумська. Фото: instagram.com/olgasumska

А 2006 року акторка здивувала шанувальників ще одним талантом. Сумська взяла участь у шоу "Танці з зірками" у парі з Ігорем Бондаренком. 

Ольга Сумська у Танцях з зірками - фото
Ольга Сумська та Віталій Борисюк за кулісами "Танців з зірками". Фото: instagram.com/olgasumska

Красою акторки захоплювалися не лише в Україні, а й далеко за її межами. 2008 року Сумська позувала в об'єктиві французького фотографа українського походження Юрія Білака.

Ольга Сумська у 2000-х - фото
Ольга Сумська у фотосесії 2008 року. Фото: instagram.com/olgasumska

Окрім того, Ольга Сумська вважається однією із найвідоміших білявок, але мало хто знає, що насправді її природній колір волосся інший. Від природи акторка — шатенка, але для ролі у серіалі "Роксолана" їй довелося пофарбуватися у блондинку.

Молода Ольга Сумська - фото
Ольга Сумська з білявим волоссям. Фото: instagram.com/olgasumska

Зміна іміджу так сподобалася зірці, що і до сьогодні вона відає перевагу саме білявому волоссю.

Акторка Ольга Сумська - фото
Ольга Сумська зараз. Фото: instagram.com/olgasumska

Нагадаємо, акторка Анастасія Цимбалару повеселила фанів фотосесією до свого дня народження.

А також 55-річна Дженніфер Лопес приголомшила фігурою в купальнику.

Ольга Сумська зміни фото українські зірки акторка
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Пошкоджені будинки й авто — фото наслідків обстрілу Львова

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13:40 В Одеській області водій збив собаку й утік — відео

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