Ольга Сумська в молодості — фото, на яких не впізнати зірку

Ольга Сумська. Фото: instagram.com/olgasumska

Українська акторка Ольга Сумська завжди привертала увагу шанувальників своєю елегантністю та жіночністю. За роки своєї кар'єри зірка встигла декілька разів змінити стиль, але завжди залишалася секс-символом українського кіно.

Новини.LIVE пригадує, якою була акторка у "нульових".

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На початку 2000-х Сумську знали не лише як акторку, а й як телеведучу. З 1997 року вона вела розважальну програму "Імперія кіно".

31-річна Ольга Сумська. Фото: instagram.com/olgasumska

Образи акторки з телеекранів надихали сотні українок, тож не дивно, що вона дуже швидко заявоювала титул однієї із найгарніших жінок країни.

Ольга Сумська у "нульових". Фото: instagram.com/olgasumska

У ті часи зірка не боялася експериментів та самовираження. 2002 року під час другої вагітності Сумська навіть знялася у відвертій фотосесії.

Вагітна Ольга Сумська. Фото: instagram.com/olgasumska

А 2006 року акторка здивувала шанувальників ще одним талантом. Сумська взяла участь у шоу "Танці з зірками" у парі з Ігорем Бондаренком.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк за кулісами "Танців з зірками". Фото: instagram.com/olgasumska

Красою акторки захоплювалися не лише в Україні, а й далеко за її межами. 2008 року Сумська позувала в об'єктиві французького фотографа українського походження Юрія Білака.

Ольга Сумська у фотосесії 2008 року. Фото: instagram.com/olgasumska

Окрім того, Ольга Сумська вважається однією із найвідоміших білявок, але мало хто знає, що насправді її природній колір волосся інший. Від природи акторка — шатенка, але для ролі у серіалі "Роксолана" їй довелося пофарбуватися у блондинку.

Ольга Сумська з білявим волоссям. Фото: instagram.com/olgasumska

Зміна іміджу так сподобалася зірці, що і до сьогодні вона відає перевагу саме білявому волоссю.

Ольга Сумська зараз. Фото: instagram.com/olgasumska

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