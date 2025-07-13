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Не узнать — как выглядела Ольга Сумская в 2000-х

13 июля 2025 09:52
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор
Ольга Сумская в молодости — фото, на которых не узнать звезду
Ольга Сумская. Фото: instagram.com/olgasumska
Алина Зиброва - Редактор
Алина Зиброва
Редактор

Украинская актриса Ольга Сумская всегда привлекала внимание поклонников своей элегантностью и женственностью. За годы своей карьеры звезда успела несколько раз сменить стиль, но всегда оставалась секс-символом украинского кино.

Новини.LIVE вспоминает, какой была актриса в "нулевых".

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В начале 2000-х Сумскую знали не только как актрису, но и как телеведущую. С 1997 года она вела развлекательную программу "Империя кино".

Ольга Сумська у молодості - фото
31-летняя Ольга Сумская. Фото: instagram.com/olgasumska

Образы актрисы с телеэкранов вдохновляли сотни украинок, поэтому неудивительно, что она очень быстро заявила титул одной из самых красивых женщин страны.

Ольга Сумська в молодості - архівні фото
Ольга Сумская в "нулевых". Фото: instagram.com/olgasumska

В те времена звезда не боялась экспериментов и самовыражения. В 2002 году во время второй беременности Сумская даже снялась в откровенной фотосессии.

Ольга Сумська під час вагітності - фото
Беременная Ольга Сумская беременная Ольга Сумская. Фото: instagram.com/olgasumska

А в 2006 году актриса удивила поклонников еще одним талантом. Сумская приняла участие в шоу "Танцы со звездами" в паре с Игорем Бондаренко.

Ольга Сумська у Танцях з зірками - фото
Ольга Сумская и Виталий Борисюк за кулисами "Танцев со звездами". Фото: instagram.com/olgasumska

Красотой актрисы восхищались не только в Украине, но и далеко за ее пределами. В 2008 году Сумская позировала в объективе французского фотографа украинского происхождения Юрия Билака.

Ольга Сумська у 2000-х - фото
Ольга Сумская в фотосессии 2008 года. Фото: instagram.com/olgasumska

Кроме того, Ольга Сумская считается одной из самых известных блондинок, но мало кто знает, что на самом деле ее естественный цвет волос другой. От природы актриса — шатенка, но для роли в сериале "Роксолана" ей пришлось покраситься в блондинку.

Молода Ольга Сумська - фото
Ольга Сумская с белокурыми волосами. Фото: instagram.com/olgasumska

Смена имиджа так понравилась звезде, что и до сегодня она отдает предпочтение именно белокурым волосам.

Акторка Ольга Сумська - фото
Ольга Сумская сейчас. Фото: instagram.com/olgasumska

Напомним, актриса Анастасия Цимбалару повеселила фанов фотосессией к своему дню рождения.

А также 55-летняя Дженнифер Лопес ошеломила фигурой в купальнике.

Ольга Сумская изменения фото украинские звезды актриса
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12:56 В Одессе появился переулок Толвинского — где именно

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Повреждены дома и авто — фото последствий обстрела Львова

12:45 Сырский встретился с командующим вооруженными силами Латвии

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