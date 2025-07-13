Ольга Сумская в молодости — фото, на которых не узнать звезду

Не узнать — как выглядела Ольга Сумская в 2000-х
Украинская актриса Ольга Сумская всегда привлекала внимание поклонников своей элегантностью и женственностью. За годы своей карьеры звезда успела несколько раз сменить стиль, но всегда оставалась секс-символом украинского кино.
Новини.LIVE вспоминает, какой была актриса в "нулевых".
Как изменилась Ольга Сумская
В начале 2000-х Сумскую знали не только как актрису, но и как телеведущую. С 1997 года она вела развлекательную программу "Империя кино".
Образы актрисы с телеэкранов вдохновляли сотни украинок, поэтому неудивительно, что она очень быстро заявила титул одной из самых красивых женщин страны.
В те времена звезда не боялась экспериментов и самовыражения. В 2002 году во время второй беременности Сумская даже снялась в откровенной фотосессии.
А в 2006 году актриса удивила поклонников еще одним талантом. Сумская приняла участие в шоу "Танцы со звездами" в паре с Игорем Бондаренко.
Красотой актрисы восхищались не только в Украине, но и далеко за ее пределами. В 2008 году Сумская позировала в объективе французского фотографа украинского происхождения Юрия Билака.
Кроме того, Ольга Сумская считается одной из самых известных блондинок, но мало кто знает, что на самом деле ее естественный цвет волос другой. От природы актриса — шатенка, но для роли в сериале "Роксолана" ей пришлось покраситься в блондинку.
Смена имиджа так понравилась звезде, что и до сегодня она отдает предпочтение именно белокурым волосам.
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