Скільки заробляє Анастасія Скальницька — що відомо про доходи блогерки

Анастасія Скальницька. Фото: instagram.com/skalnytska.n

Анастасія Скальницька (Талпа) на сьогодні одна з найуспішніших українських блогерок. Знаменитість не лише активно розвиває свої соцмережі, а й керує власним флористичним салоном.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про дохід блогерки.

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Скільки заробляє Анастасія Скальницька

Днями інфлюєнсерка у проєкті GreenBox розповіла про свій найбільший гонорар. За словами Анастасії, найбільша сума, яку вона заробляла завдяки своїм соцмережам, становить близько 5 тисяч доларів, натомість дохід у її студії флористики у святкові дні міг сягати й 10 тисяч умовних одиниць.

"За одну виконану роботу це, мабуть, не так багато. В блогерстві це десь 5 тисяч доларів. А якщо в квітковому бізнесі, це у свята, можна і 10 тисяч заробити. У мене багато роботи, і я багато за що хапаюсь", — сказала Скальницька.

Анастасія Скальницька (Талпа). Фото: instagram.com/skalnytska.n

2023 року блогерка розповідала у своїх соцмережах, що її загальний дохід за місяць становить близько 2 млн гривень. З цих коштів Анастасія сплачувала податки, платила заробітну плату своїм працівникам та допомагала ЗСУ.

Також у мережі ширився прайс блогерки за рекламні інтеграції в Instagram. Так, за одну сторіз в 2023 році Анастасія брала 10 тисяч гривень, а найдорожче коштувала реклама криптовалюти та інших видів заробітку — 40 тисяч. Вочевидь, з того часу прайс знаменитості значно виріс.

Прайс на рекламу в Анастасії Скальницької 2023 року. Фото: скриншот

Окрім того, Скальницька запустила власну академію флористи, де проводить онлайн та офлайн навчання.

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