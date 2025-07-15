Сколько зарабатывает Анастасия Скальницкая — что известно о доходах блогера

Анастасия Скальницкая. Фото: instagram.com/skalnytska.n

Анастасия Скальницкая (Талпа) на сегодняшний день одна из самых успешных украинских блогеров. Знаменитость не только активно развивает свои соцсети, но и руководит собственным флористическим салоном.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о доходе блогера.

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Сколько зарабатывает Анастасия Скальницкая

На днях инфлюенсерка в проекте GreenBox рассказала о своем самом большом гонораре. По словам Анастасии, самая большая сумма, которую она зарабатывала благодаря своим соцсетям, составляет около 5 тысяч долларов, зато доход в ее студии флористики в праздничные дни мог достигать и 10 тысяч условных единиц.

"За одну выполненную работу это, пожалуй, не так много. В блогерстве это где-то 5 тысяч долларов. А если в цветочном бизнесе, это в праздники, можно и 10 тысяч заработать. У меня много работы, и я за многое хватаюсь", — сказала Скальницкая.

Анастасия Скальницкая (Талпа). Фото: instagram.com/skalnytska.n

В 2023 году блогер рассказывала в своих соцсетях, что ее общий доход за месяц составляет около 2 млн гривен. Из этих средств Анастасия платила налоги, платила заработную плату своим работникам и помогала ВСУ.

Также в сети распространялся прайс блогера за рекламные интеграции в Instagram. Так, за одну сториз в 2023 году Анастасия брала 10 тысяч гривен, а дороже всего стоила реклама криптовалюты и других видов заработка — 40 тысяч. Очевидно, с тех пор прайс знаменитости значительно вырос.

Прайс на рекламу у Анастасии Скальницкой в 2023 году. Фото: скриншот

Кроме того, Скальницкая запустила собственную академию флористы, где проводит онлайн и офлайн обучение.

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